Señala Adrián Espinoza que la Inteligencia Artificial viene a sumar, no a reemplazar

Con el objetivo de brindar inspiración a jóvenes estudiantes de la carrera de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, se ofreció la charla Creer para ver: Mi aventura en el Marketing, impartida por Adrián ‘Kush’ Espinoza, especialista en estrategias de marketing de la empresa Maja.

“Gran parte de mi charla se basa en inspirar a los jóvenes a crear con propósito, a no limitarse cuando de crear se trata, utilizando una buena estrategia que los puede llevar a lograr muchas cosas, tal y como lo estamos haciendo nosotros con Maja, obteniendo excelentes resultados”, detalló.

Durante la charla, Adrián compartió las diversas estrategias que ha utilizado a través de su marca Ancla Studio, realizando proyectos importantes a nivel nacional e internacional, aprovechando hoy todas las ventajas que brinda la Inteligencia Artificial.

Espinoza resaltó que hoy en día, el uso de la Inteligencia Artificial en el marketing viene a sumar, a ayudar mucho, contrario a lo que muchos pueden pensar, que va a sustituir empleos, a los creativos, algo imposible que suceda, debido a que se necesitan personas que aporten ideas, transformándolas en algo novedoso, efectivo, creativo, usando de igual forma otras herramientas que ya están ahí al alcance de todos.

Aplicaciones como Gemini, Claude, Chatgpt, entre muchas otras son algunas de las herramientas que están como punta de lanza, por lo que afirmó que, el que no se meta a usarlas, entonces sí será reemplazado en las tareas de procesos creativos que pueden resolverse en un día, y no en semanas, ofreciendo así mayores beneficios al momento de presentar un proyecto.

“Hoy el marketing vive una evolución gracias a las herramientas de la IA, misma que está ya integrada en todas las plataformas de trabajo, desde Canva, Adobe, hasta Photoshop, Ilustrador y más, lo que permite que los pasos que se den sean agigantados y más rápidos y a menor costo”, resaltó el expositor.