$!‘Ser padre es lo más placentero que he tenido en mi vida’: Agustín Martínez

“Vamos avanzando, hay ocasiones en que la riegas mucho, otras veces no, pero ahí la llevamos, la realidad es que ser papá es lo más padre, lo más hermoso, lo más placentero que he tenido en mi vida”.

“Ella, a muy corta edad, se dio cuenta que era hija de padres bailarines, de artistas, y siempre estuvo soportando eso, porque no es tan fácil, aunque te digan, qué padre el poder viajar, conoces muchos lugares, que esto, que lo otro, pero la realidad es que sí es complicado”.

“Cuando tú estás solo y no tienes ningún compromiso no hay ningún problema es padrísimo viajar, pero andar con Luna para arriba y para abajo, la verdad, la niña ha aguantado muchísimo, pero bueno eso también le ha dado libertad de pensamiento y se ha despertado en ella esa sensibilidad para el arte que no todos poseen”.

En ocasiones, comenta ha habido cuestionamientos y hasta reclamos, los cuales han tratado de disuadir en familia.