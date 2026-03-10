Sergio de Jesús celebra feliz sus 14 años

En un ambiente lleno de alegría y convivencia familiar, Sergio de Jesús Colón Arredondo celebró su cumpleaños número 14, rodeado del cariño de sus seres queridos.

La reunión se llevó a cabo en casa de su abuelita, Doña Conchita Monárrez, lugar donde familiares y amigos se dieron cita para compartir con el festejado una tarde especial.

Durante la celebración, el heredero de Verónica Arredondo y Sergio Colón, estuvo acompañado por sus tías y tíos Socorro, Carmen, Luchis, Merrys, Marina, Marielvira, Manuel, Jesús David, Juan, Cuca, Karla, Itzel, Felipe, Gabriel, Javier y Mary, además de Jaime Ceballos, quienes le expresaron sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol.

También asistieron sus primos, maestras y amigos de la secundaria, quienes convivieron con el cumpleañero entre risas, pláticas y buenos momentos.

La familia disfrutó de la reunión en honor a Sergio de Jesús, quien agradeció las muestras de afecto y los buenos deseos recibidos en su día especial.