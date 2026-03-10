Gente
De festejo

Sergio de Jesús celebra feliz sus 14 años

Familiares y amigos se reunieron en casa de su abuelita, Doña Conchita Monárrez, para festejar el cumpleaños número 14 de Sergio de Jesús Colón Arredondo
Marisela González |
10/03/2026 14:37
En un ambiente lleno de alegría y convivencia familiar, Sergio de Jesús Colón Arredondo celebró su cumpleaños número 14, rodeado del cariño de sus seres queridos.

La reunión se llevó a cabo en casa de su abuelita, Doña Conchita Monárrez, lugar donde familiares y amigos se dieron cita para compartir con el festejado una tarde especial.

Durante la celebración, el heredero de Verónica Arredondo y Sergio Colón, estuvo acompañado por sus tías y tíos Socorro, Carmen, Luchis, Merrys, Marina, Marielvira, Manuel, Jesús David, Juan, Cuca, Karla, Itzel, Felipe, Gabriel, Javier y Mary, además de Jaime Ceballos, quienes le expresaron sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol.

También asistieron sus primos, maestras y amigos de la secundaria, quienes convivieron con el cumpleañero entre risas, pláticas y buenos momentos.

La familia disfrutó de la reunión en honor a Sergio de Jesús, quien agradeció las muestras de afecto y los buenos deseos recibidos en su día especial.

  • $!Sergio de Jesús Colón Arredondo el día de su cumpleaños.
    Sergio de Jesús Colón Arredondo el día de su cumpleaños. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Amigas de Sergio de Jesús lo acompañaron en la celebración de su cumpleaños número 14.
    Amigas de Sergio de Jesús lo acompañaron en la celebración de su cumpleaños número 14. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Entre risas, convivencia y buenos deseos, Sergio celebró un año más de vida.
    Entre risas, convivencia y buenos deseos, Sergio celebró un año más de vida. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Amigos del cumpleañero disfrutaron de la convivencia organizada en su honor.
    Amigos del cumpleañero disfrutaron de la convivencia organizada en su honor. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Primos y amigos de secundaria compartieron una tarde especial con el cumpleañero.
    Primos y amigos de secundaria compartieron una tarde especial con el cumpleañero. ( Fotos: Cortesía)
