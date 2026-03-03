Shulamit Graber y Rayo Guzmán traerán a Mazatlán ‘Legado Emocional’

Con el propósito de generar un espacio de reflexión profunda y, al mismo tiempo, apoyar a la Fundación MAPA Renacer, el próximo jueves 5 de marzo se llevará a cabo el encuentro “Legado Emocional: recupera el poder de tu historia personal”.

El evento reunirá a dos reconocidas voces del desarrollo humano: Shulamit Graber y Rayo Guzmán.

La cita es de 16:00 a 20:00 horas en el Salón Mar de Cortés del Hotel The Palms Resort Mazatlán.

El programa contempla dos conferencias magistrales y un conversatorio abierto al público, bajo un enfoque común, comprender la herencia emocional y transformar la narrativa personal.

“Hola soy Rayo Guzmán, escritora y conferencista, y quiero invitarte para que próximo 5 de marzo en punto de las 4 de la tarde en el Salón Mar de Cortés del Hotel The Palms Resort nos acompañes a la grandiosa Shulamit Graber y a mí a un evento maravilloso, dos conferencias, Herencia invisible, a cargo de Shulamit, y Raíces y Alas, esa conferencia es la que me toca a mí, y después un conversatorio entre amos y todas compartiendo esa maravillosa tarde a beneficio de Fundación MAPA”, expresó Guzmán en su invitación.

Por su parte, Shulamit Graber también extendió el llamado al público mazatleco.

“Mazatlán este 5 de marzo estaré por ahí junto con mi amiga y escritora Rayo Guzmán, el tema es Legado emocional, vamos a recuperar el poder de tu historia personal, yo estaré hablando sobre el tema de la herencia emocional, descubriremos cómo las creencias heredadas moldean tu presente y aprenderemos a liberarnos de patrones familiares que hoy ya no nos sirven, será una gran oportunidad y un gran espacio de reflexión para resetear, resignificar y reprogramar nuestra vida, te espero Mazatlán en el salón Mar de Cortés, del Hotel The Palms Resort, ahí nos vemos muy prontito”, dijo.

Las conferencias

Shulamit Graber presentará “Herencia invisible”, donde abordará cómo las creencias heredadas influyen en la vida adulta y de qué manera es posible romper ciclos que ya no aportan bienestar.

Con más de 40 años de experiencia como psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, Graber es especialista en Estrés Postraumático, vínculos familiares y autorregulación emocional.

Ha dedicado su trayectoria a acompañar procesos de resiliencia y crecimiento personal.

Autora de Agonía en la incertidumbre y Del sufrimiento al crecimiento, transformó una experiencia personal de secuestro en un camino de servicio, convirtiéndose en referente nacional en temas de trauma y superación.

Por su parte, Rayo Guzmán ofrecerá la conferencia “Raíces y Alas”, centrada en la escritura como herramienta liberadora.

La comunicóloga y maestra en Educación explorará cómo la escritura consciente permite procesar emociones y resignificar experiencias.

Guzmán cuenta con una amplia trayectoria en docencia universitaria y ha participado en foros de México, Estados Unidos y Sudamérica.

Es autora de títulos como En mis cinco sentidos, Cuando mamá lastima, con ediciones en México y España y la novela Coyote Balcánico. Su trabajo ha sido reconocido con mención honorífica en el concurso literario Demac “Mujeres que se atreven a contar su historia”.

Un espacio de diálogo

El encuentro cerrará con el conversatorio “Resetea, resignifica y reprograma tu vida”, un espacio interactivo donde los asistentes podrán formular preguntas, compartir inquietudes y dialogar de manera cercana con las conferencistas.

El evento busca impactar de manera colectiva al destinar lo recaudado a la Fundación MAPA Renacer, fortaleciendo así su labor social.

La invitación está abierta a quienes deseen comprender su legado emocional, sanar heridas del pasado y escribir una nueva historia, desde la conciencia y la resiliencia.

Para agendar

Evento-ponencia: “Legado Emocional: recupera el poder de tu historia personal”.

Invita: Fundación MAPA Renacer

Ponentes: Shulamit Graber (Conferencia: Herencia invisible) y Rayo Guzmán (Conferencia: Raíces y Alas)

Fecha: 5 de marzo

Horario: De 16:00 a 20:00 horas

Lugar: Salón Mar de Cortés del Hotel The Palms Resort Mazatlán.

Costo del boleto: 500 pesos

Informes: Al número de teléfono 669 270 3791.