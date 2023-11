“Soy la menor de cinco hermanos y mi papá es Norberto León y mi mamá Martha Alicia Collín, ambos oriundos de Culiacán, vivíamos en Los Ángeles y allá él nos hacía tacos de cabeza; por su situación aprendió a cocinar sabía hacer pan, churros y conchas, era muy creativo, yo siendo la menor, pues siempre estaba ahí con él y me llamaba mucho la atención que supiera hacer todo eso, y recuerdo preguntarle por qué sabía hacer churros y todas esas ondas, y su respuesta era, porque tenía que comer”.

Recordó que su primer trabajo fue en una cocina cuando tenía apenas 16 años de edad, curiosamente fue en un lugar que vendía sándwiches y ensaladas dentro de un mall, algo divertido que le fue tomando el gusto, le divertía hacer emulsificaciones, aprendió a preparar toda clase de vinagretas cremosas deliciosas, hasta que la propietaria abrió un restaurante más grande, donde siguió trabajando un poco más hasta que decide regresar a Culiacán.

La mestra de inglés

De regreso a Culiacán a sus 18 años, Clark comienza a desarrollarse profesionalmente, pero no en la cocina como se hubiera esperado, sino como maestra en una escuela de inglés, dando otro ángulo a su vida, pero que de igual manera la fue formando para lo que vendría después en el mundo gastronómico ya que con dicha escuela, tuvo la oportunidad de viajar a ciudades como Guadalajara, Playa del Carmen y Ciudad de México, en donde se adentra a conocer su cultura gastronómica, quedando encantada.

“Di clases de inglés por casi nueve años de mi vida aquí en Culiacán, me encantó, fue una etapa realmente fascinante, hasta que decido dejar eso y regresar a Estados Unidos, pero antes me dediqué al arte, pintaba, creaba figuras y me iba muy bien, a la gente le gustaba lo que hacía, era exitosa en esto también, hasta que mi hermano Beto me pide que hiciera algo más con mi vida, acercándome de nuevo a la cocina porque sabía que me gustaba mucho”.