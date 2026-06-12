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Copa Mundial 2026

Sinaloenses se ponen la verde para disfrutar del inicio del Mundial 2026

Desde el bar, la oficina, el gimnasio y otros lugares, los culiacanenses disfrutan del primer partido del mundial, celebrando el triunfo de México sobre Sudáfrica
Leopoldo Medina |
12/06/2026 13:51
12/06/2026 13:51

El día tan esperado por fin llegó, el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 causó gran sensación en los aficionados al valón pie, que nadie se quiso perder la gran fiesta de la inauguración, disfrutando del primer juego entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

En Culiacán, muchos se pusieron la verde, niños, jóvenes, adultos, mostraron su apoyo a la selección mexicana desde su casa, el bar, el trabajo, la oficina, el gimnasio, con los amigos, la familia o la pareja, sumándose así a la gran fiesta mundialista, en el que México terminó ganando el encuentro con una victoria de 2 goles a cero a Sudáfrica.

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