Sinaloenses se ponen la verde para disfrutar del inicio del Mundial 2026

El día tan esperado por fin llegó, el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 causó gran sensación en los aficionados al valón pie, que nadie se quiso perder la gran fiesta de la inauguración, disfrutando del primer juego entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

En Culiacán, muchos se pusieron la verde, niños, jóvenes, adultos, mostraron su apoyo a la selección mexicana desde su casa, el bar, el trabajo, la oficina, el gimnasio, con los amigos, la familia o la pareja, sumándose así a la gran fiesta mundialista, en el que México terminó ganando el encuentro con una victoria de 2 goles a cero a Sudáfrica.