Siu Ling Cotero Chío, con el peso que le pudiera representar pertenecer a una familia de reinas, se ha dedicado a brillar con luz propia y demostrar su gran carisma en esta contienda por convertirse en la soberana del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024.

Siu Ling desea que el público la reconozca como una mujer muy mazatleca, luchadora, trabajadora, alegre, inteligente y con mucha capacidad pero muy inteligente, una ‘pata salada’ de corazón con un inmenso amor por el Carnaval.

“Yo soy pata salada de corazón, yo crecí aquí, me encanta el Carnaval y mi familia siempre trabajó mucho, me da mucho sentimiento, porque yo me acuerdo pedir ‘por favor llévenme al desfile’ y yo veía el desfile por un huequito, me da mucha emoción y a su vez estoy muy agradecida de poder vivir la experiencia de ser candidata”, mencionó.

La primera ocasión que Siu Ling intentó ingresar a esta terna de candidatas por la corona del Carnaval fue en el 2021, pero por el confinamiento de la pandemia no se llevó a cabo, quedando este deseo pausado hasta este momento en el que decidió llenar su solicitud y embarcarse en esta aventura.

“Tenía en mente que el límite de edad era de 24 años y dije este es mi último año y con la sorpresa de que lo subieron a los 27, yo dije ‘no, yo quiero este año’, siento que es mi año y voy a dar todo de mí y aquí estoy hoy”, contó la joven candidata.

Visualizarse con su propio vestido en el desfile, que es su momento favorito del Carnaval, dijo, es uno de sus sueños, el poder ver a su alrededor a todas las personas en un mismo lugar, las comparsas de otros lugares y la gente reunida, que va a ver el desfile por ver a la reina.

La última vez que ella estuvo cerca de la candidatura de una reina, fue cuando su prima se lanzó en el 2014, eso la llevó a vivir de cerca toda la preparación, clases de pasarela, de oratoria y por supuesto las manifestaciones, detalló.

Aunque en su familia han permanecido muy cerca de los Carnavales en distintos momentos, para ellos la candidatura de Siu Ling fue una total sorpresa, de la que se enteraron un día antes de la presentación, cuando les entregó el boleto para su destape en el Teatro Ángela Peralta y desde entonces le han dado su apoyo incondicional.

Reconoció que las redes sociales les han dado la oportunidad de tener un gran impacto en las personas y convertirse en portavoz como candidatas y como reinas en su momento, por lo que destacó la importancia de saber el mensaje que se va a difundir.

Compartió que una de las reinas con la que más empatiza es con Lissy Bernal, reina en 1995, por su similitud en el amor por los idiomas y su dedicación para hacer trascender la cultura mazatleca a través de su relación con la comunidad extranjera; así como Lori Lizárraga por su temple, su inteligencia y su amor por el Carnaval de Mazatlán.

La candidata de la porra azul cielo señaló que desde el primer cómputo hasta el mes de enero en la elección, espera convertirse en las favoritas de los mazatlecos y poder llegar a portar la corona en los eventos del Carnaval Internacional de Mazatlán, Eclipse Barroco.

PERFIL

Siu Ling Cotero Chío

Edad: 24 años

Ocupación: Estudiante en Lenguas

Padres: Irasema Chío Cortez y Alfredo Cotero Sánchez

Hermano: Alfredo Hoi Cheong Cotero Chío

Color de Campaña: Azul Cielo

Pasatiempo: Ir a la playa, jugar tenis y ver películas