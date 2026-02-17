Sofía Castañeda y Juan Pablo Pérez, ya son marido y mujer

Tras dos años y tres meses de relación, llenos de amor, y con el deseo de iniciar una vida juntos, Sofía Castañeda Verduzco y Juan Pablo Pérez Díaz, se dieron el ‘Sí, acepto’, en el Templo de Santa Inés, acompañados de por su familia y amigos, con una misa oficiada por el Sacerdote Esteban Robles.

En este momento tan especial, la feliz pareja estuvo acompañada por sus padres Víctor Manuel Castañeda Félix, Irma Angélica Verduzco Obeso, Luis Demetrio Pérez Hernández y Alma Delia Santos, y como testigos en lo civil por Elisa Daniela Sánchez, Tania Yazmín Franco, Luis Demetrio Pérez y Érika Elizabeth Lara.

Como padrinos de velación estuvieron Georgina Sánchez Castañeda y Carlos Azamar Padrón, mientras que César Omar Buelna Gastélum y Paola Apodaca, fungieron como padrinos de lazo.

También acudieron Carlos Ernesto Sánchez Angulo, y Edna Georgina Castañeda Félix, como padrinos de arras, y María Fernanda Félix Verduzco se encargó del ramo; como madrina de libro y rosario participó Araceli Cháidez Osuna.

Ambos se conocieron cuando Juan Pablo conducía un noticiario en Radio Fórmula Culiacán y ella como radioescucha se ganó unos boletos para el circo; al entregárselos, se flecharon.

Fueron los planes y los sueños en conjunto y el inicio de una nueva vida juntos en CDMX en el mismo tiempo del noviazgo lo que mantuvo a esta relación tan sólida.

Concluida la misa, la feliz pareja partió a la recepción en Stanza Paloma, donde disfrutaron de su primer baile como marido y mujer, bailando la pieza Para amarnos más, de Mijares, y disfrutar del cariño de su familia y amigos, quienes los llenaron de buenos deseos en esta su nueva etapa como pareja.