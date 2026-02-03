Gente
|
Proyecto inmobiliario

Solana Bay Condos abre sus puertas previo a su entrega en Mazatlán

El desarrollo residencial de Casega Expertos Inmobiliarios presentó los últimos detalles del proyecto durante un Open House, destacando su ubicación estratégica a tres cuadras del malecón y la venta de 13 de sus 15 unidades
Marisela González |
03/02/2026 12:52
03/02/2026 12:52

Gran interés mostraron los invitados y posibles clientes del complejo residencial Solana Bay Condos que llevó a cabo su Open House previo a su entrega oficial.

El objetivo fue dar a conocer los últimos avances de este proyecto inmobiliario ubicado en el fraccionamiento Palos Prietos, una de las zonas con mayor crecimiento y demanda en Mazatlán.

El desarrollo, creado y comercializado por Casega Expertos Inmobiliarios, se encuentra en la etapa final de construcción tras 15 meses de planeación y trabajo continuo.

Durante el evento, el fundador, CEO y director comercial de la firma, Gaddiel Hernández, compartió que Solana Bay Condos fue concebido como una propuesta que combina ubicación, diseño y funcionalidad, pensada tanto para vacacionar como para invertir.

El complejo consta de siete niveles y 15 condominios, de los cuales 13 ya se encuentran vendidos incluso antes de su entrega formal, reflejo de la confianza de los compradores desde la etapa de preventa.

Actualmente, solo permanecen disponibles un penthouse con vista parcial al mar y un departamento tipo vacacional, ambos con facilidades de adquisición y opción a crédito hipotecario.

Solana Bay Condos se localiza a solo tres cuadras del Malecón y a 300 metros del mar, con cercanía a áreas comerciales, supermercado y servicios, además de una conectividad que permite llegar en aproximadamente 10 minutos tanto a la Zona Dorada como al Centro Histórico.

Entre sus amenidades destacan estacionamiento techado y asignado, elevador, salón de entretenimiento y un roof top con alberca, asoleaderos y área de asador.

La entrega de las unidades está programada para finales de febrero o principios de marzo, marcando la antesala de su inauguración formal.

Al finalizar el recorrido, los asistentes disfrutaron de un agradable cóctel, en el que continuaron conviviendo y compartiendo impresiones sobre este nuevo proyecto residencial.

  • $!Javier Noriega, Tomas Amador, Francisco Leyva, Sadot Hernández, Lourdes Guerrero, Andrea López e Itzel Prieto.
    Javier Noriega, Tomas Amador, Francisco Leyva, Sadot Hernández, Lourdes Guerrero, Andrea López e Itzel Prieto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Oswaldo García, Rebeca y Óscar Rivera.
    Oswaldo García, Rebeca y Óscar Rivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea López y Lourdes Guerrero e Itzel Prieto.
    Andrea López y Lourdes Guerrero e Itzel Prieto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sadot Hernández, Margarita Tarabay, Paola Izquierdo y Elba Aguilar.
    Sadot Hernández, Margarita Tarabay, Paola Izquierdo y Elba Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro Ruiz y Javier Noriega.
    Alejandro Ruiz y Javier Noriega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Sánchez Clara Vega y Ari Camacho
    Francisco Sánchez Clara Vega y Ari Camacho ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sadot Hernández y Tomás Amador.
    Sadot Hernández y Tomás Amador. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Invitados y organizadores de Solana Bay Condos durante el recorrido por las instalaciones, donde conocieron los detalles finales antes de la entrega del complejo residencial.
    Invitados y organizadores de Solana Bay Condos durante el recorrido por las instalaciones, donde conocieron los detalles finales antes de la entrega del complejo residencial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La alberca del roof top de Solana Bay Condos, uno de los espacios más atractivos del desarrollo, pensada para el descanso y la convivencia.
    La alberca del roof top de Solana Bay Condos, uno de los espacios más atractivos del desarrollo, pensada para el descanso y la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Sector Inmobiliario
#Casega
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube