Solana Bay Condos abre sus puertas previo a su entrega en Mazatlán

Gran interés mostraron los invitados y posibles clientes del complejo residencial Solana Bay Condos que llevó a cabo su Open House previo a su entrega oficial.

El objetivo fue dar a conocer los últimos avances de este proyecto inmobiliario ubicado en el fraccionamiento Palos Prietos, una de las zonas con mayor crecimiento y demanda en Mazatlán.

El desarrollo, creado y comercializado por Casega Expertos Inmobiliarios, se encuentra en la etapa final de construcción tras 15 meses de planeación y trabajo continuo.

Durante el evento, el fundador, CEO y director comercial de la firma, Gaddiel Hernández, compartió que Solana Bay Condos fue concebido como una propuesta que combina ubicación, diseño y funcionalidad, pensada tanto para vacacionar como para invertir.

El complejo consta de siete niveles y 15 condominios, de los cuales 13 ya se encuentran vendidos incluso antes de su entrega formal, reflejo de la confianza de los compradores desde la etapa de preventa.

Actualmente, solo permanecen disponibles un penthouse con vista parcial al mar y un departamento tipo vacacional, ambos con facilidades de adquisición y opción a crédito hipotecario.

Solana Bay Condos se localiza a solo tres cuadras del Malecón y a 300 metros del mar, con cercanía a áreas comerciales, supermercado y servicios, además de una conectividad que permite llegar en aproximadamente 10 minutos tanto a la Zona Dorada como al Centro Histórico.

Entre sus amenidades destacan estacionamiento techado y asignado, elevador, salón de entretenimiento y un roof top con alberca, asoleaderos y área de asador.

La entrega de las unidades está programada para finales de febrero o principios de marzo, marcando la antesala de su inauguración formal.

Al finalizar el recorrido, los asistentes disfrutaron de un agradable cóctel, en el que continuaron conviviendo y compartiendo impresiones sobre este nuevo proyecto residencial.