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Evento altruista

Solidaridad y reconocimiento brillan en el desayuno de Cruz Roja Mazatlán

El tradicional desayuno ‘Las Flores de Mayo’ reunió a cientos de asistentes en apoyo a la Benemérita Institución, donde además se reconoció la trayectoria de voluntarias con hasta 65 años de servicio.
Marisela González |
19/05/2026 14:36
19/05/2026 14:36

Entre convivencia, música y muestras de solidaridad, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán celebró con éxito el desayuno “Las Flores de Mayo”, uno de los eventos altruistas más importantes del voluntariado de damas de la institución.

La reunión se realizó en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde cientos de asistentes participaron en esta actividad organizada en el marco del Día Internacional de la Cruz Roja y previo al Día de las Madres.

Durante el evento se entregaron reconocimientos y medallas a voluntarias por su trayectoria y labor humanitaria dentro de la benemérita institución.

Uno de los momentos más emotivos fue la coronación de Noemí Ríos Aguilar como Reina de las Flores.

Los asistentes además de contribuir con la noble causa, disfrutaron de la rifa de regalos, música en vivo y stands de patrocinadores que formaron parte de la convivencia.

Reconocimientos:

Medallas 5 y 10 años de dedicación

Lyssette de Jesús León Esquivel, 6 años en Cruz Roja

Dolores Guadalupe Rubio Moreno, 9 años en Cruz Roja

Yolanda Gómez González, 7 años en Cruz Roja

Laura Delia Gavica Hernández, 11 años en Cruz Roja

Imelda Alejo Velarde, 12 años en Cruz Roja

Diana Rice Rodríguez, 11 años en Cruz Roja

Medalla Dama Diamante

María Félix Canizalez Sánchez, 35 años en Cruz Roja

Laura Delia Hernández Hernández, 20 Años en Cruz Roja

Laura Elena Ponzo Morales, 21 años en Cruz Roja

Martha Emma Gómez Ontiveros, 36 años en Cruz Roja

María Cristina Rosano de Reyes, 66 años en Cruz Roja

Carlota Malacón López, 44 años en Cruz Roja

María Graciela Toledo García de la Cadena, 50 años en Cruz Roja

Gema María Eugenia Villela Larralde, 33 años en Cruz Roja

María de los Ángeles López Sánchez (Escuinapa), 40 años en Cruz Roja

  • $!El socorrista Rafael Pérez fue el chambelán de la nueva Reina de Las Flores, Noemí Ríos Aguilar.
    El socorrista Rafael Pérez fue el chambelán de la nueva Reina de Las Flores, Noemí Ríos Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Graciela Toledo García de la Cadena recibió un reconocimiento por 50 años en Cruz Roja Mazatlán.
    María Graciela Toledo García de la Cadena recibió un reconocimiento por 50 años en Cruz Roja Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ubaldo, Edmundo, José Manuel, Sergio y Jose Manuel Júnior Pérez. Sentados, Regina Pérez de Pérez, Gina Reynaud de Pérez, María Graciela Toledo y Graciela Pérez de Vega.
    Ubaldo, Edmundo, José Manuel, Sergio y Jose Manuel Júnior Pérez. Sentados, Regina Pérez de Pérez, Gina Reynaud de Pérez, María Graciela Toledo y Graciela Pérez de Vega. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Román Flores, Fernanda Rivera de Bloch, Daniel Osuna, Martín Valenzuela, Gabriel Moreno, Rocío Sánchez y Santiago Jiménez. Sentadas, Mónica López, Fany Bonilla, Karelia Castro, Jacqueline Valerio y Shelsy Plata.
    Román Flores, Fernanda Rivera de Bloch, Daniel Osuna, Martín Valenzuela, Gabriel Moreno, Rocío Sánchez y Santiago Jiménez. Sentadas, Mónica López, Fany Bonilla, Karelia Castro, Jacqueline Valerio y Shelsy Plata. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Velarde, Araceli de Hernández, Gaby Cabrera, Sofía Hernández, Rosa Cortés, Perlita Mendoza y Gabriel Hernández.
    Lucy Velarde, Araceli de Hernández, Gaby Cabrera, Sofía Hernández, Rosa Cortés, Perlita Mendoza y Gabriel Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una agradable mañana pasaron los asistentes.
    Una agradable mañana pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alma Martínez, Zuleyka Rojas, Alma Herrrera, Delia Maciel y Constanza Hernández.
    Alma Martínez, Zuleyka Rojas, Alma Herrrera, Delia Maciel y Constanza Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irasema Barrios, Areli Lizárraga, Guadalupe Oliva, Dafne Rojas y Valeria Calderón.
    Irasema Barrios, Areli Lizárraga, Guadalupe Oliva, Dafne Rojas y Valeria Calderón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Naomi Uribe, Paola y Saúl Gómez, Martha Emma Gómez, Leonor Lizárraga, Marissa Espinoza, Conchita Lugo, Óscar Urquidy, Hogarita Chon y Silvia Abrego.
    Naomi Uribe, Paola y Saúl Gómez, Martha Emma Gómez, Leonor Lizárraga, Marissa Espinoza, Conchita Lugo, Óscar Urquidy, Hogarita Chon y Silvia Abrego.
  • $!Teresita Beltrán, Raquel Zamudio, Elifer Sarabia, María del Pilar Osuna, Maru Flores y Carmen Julia Arámburo.
    Teresita Beltrán, Raquel Zamudio, Elifer Sarabia, María del Pilar Osuna, Maru Flores y Carmen Julia Arámburo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonor y Clara Lizárraga, Bricia Alcaraz, Martha Emma Gómez, Iris Alcaraz, Elizabeth Contreras, Ana Luisa Lizárraga, Chelito y Georgina Cárdenas, Luz Murillo y Santiago Moreen.
    Leonor y Clara Lizárraga, Bricia Alcaraz, Martha Emma Gómez, Iris Alcaraz, Elizabeth Contreras, Ana Luisa Lizárraga, Chelito y Georgina Cárdenas, Luz Murillo y Santiago Moreen. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Oralia Burgueño, Francisca Salas, Jesús Areli Lizárraga, Martha Tirado, Martha Casas, Rosario Zataráin, Elsa Ordaz, Rosa María Ornelas y Mónica Piña.
    Oralia Burgueño, Francisca Salas, Jesús Areli Lizárraga, Martha Tirado, Martha Casas, Rosario Zataráin, Elsa Ordaz, Rosa María Ornelas y Mónica Piña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Teresa Romero, Lorena Páez, Georgia Alcántar, Laura Delia Gavica, Mariana Ibarra, Isela López, Bonny Peña, Rosalina Zataráin, Ana Luisa Delgado, Juany Guerra e Imelda Rodríguez.
    Teresa Romero, Lorena Páez, Georgia Alcántar, Laura Delia Gavica, Mariana Ibarra, Isela López, Bonny Peña, Rosalina Zataráin, Ana Luisa Delgado, Juany Guerra e Imelda Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Félix, Carolina Hernández, Fernanda Rivera de Bloch y Lolis Rubio.
    María Félix, Carolina Hernández, Fernanda Rivera de Bloch y Lolis Rubio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Angélica Vivanco, Claudia Águila, Julieta Osuna, Rocío Hernández, Doris Osuna, María Candelaria Osuna, Carmen Sarabía y Esthela Cruz.
    Angélica Vivanco, Claudia Águila, Julieta Osuna, Rocío Hernández, Doris Osuna, María Candelaria Osuna, Carmen Sarabía y Esthela Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Félix, Fernanda Rivera de Bloch y Elsy López.
    María Félix, Fernanda Rivera de Bloch y Elsy López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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