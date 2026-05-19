Solidaridad y reconocimiento brillan en el desayuno de Cruz Roja Mazatlán

Entre convivencia, música y muestras de solidaridad, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán celebró con éxito el desayuno “Las Flores de Mayo”, uno de los eventos altruistas más importantes del voluntariado de damas de la institución.

La reunión se realizó en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde cientos de asistentes participaron en esta actividad organizada en el marco del Día Internacional de la Cruz Roja y previo al Día de las Madres.

Durante el evento se entregaron reconocimientos y medallas a voluntarias por su trayectoria y labor humanitaria dentro de la benemérita institución.

Uno de los momentos más emotivos fue la coronación de Noemí Ríos Aguilar como Reina de las Flores.

Los asistentes además de contribuir con la noble causa, disfrutaron de la rifa de regalos, música en vivo y stands de patrocinadores que formaron parte de la convivencia.

Reconocimientos:

Medallas 5 y 10 años de dedicación

Lyssette de Jesús León Esquivel, 6 años en Cruz Roja

Dolores Guadalupe Rubio Moreno, 9 años en Cruz Roja

Yolanda Gómez González, 7 años en Cruz Roja

Laura Delia Gavica Hernández, 11 años en Cruz Roja

Imelda Alejo Velarde, 12 años en Cruz Roja

Diana Rice Rodríguez, 11 años en Cruz Roja

Medalla Dama Diamante

María Félix Canizalez Sánchez, 35 años en Cruz Roja

Laura Delia Hernández Hernández, 20 Años en Cruz Roja

Laura Elena Ponzo Morales, 21 años en Cruz Roja

Martha Emma Gómez Ontiveros, 36 años en Cruz Roja

María Cristina Rosano de Reyes, 66 años en Cruz Roja

Carlota Malacón López, 44 años en Cruz Roja

María Graciela Toledo García de la Cadena, 50 años en Cruz Roja

Gema María Eugenia Villela Larralde, 33 años en Cruz Roja

María de los Ángeles López Sánchez (Escuinapa), 40 años en Cruz Roja