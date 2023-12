“El año pasado participé en una competencia nacional pero no pasé, este año lo volví a intentar y ganamos el primer lugar nacional con pase a Panamá, es la primera vez que Sinaloa gana a nivel secundaria, es importante no rendirse y avanzar. El año que viene nos estamos mentalizando para ganar la siguiente competencia y como ya tenemos experiencia creemos que nos irá mejor en el mundial, entre más esfuerzo y disciplina le pongas a una meta, vas a ser campeón”.

“Para mí fue increíble lograr comunicarme, tuve que hablar inglés para poder convivir lo más posible, me la pasé muy bien, fue una de las cosas de lo mejor que pasé en mi vida, me encantó convivir con los demás países. Me sentí muy bien con los amigos de Colombia, Estados Unidos, también me tocó convivir con Irán en la mesa de trabajo, yo me impresioné que hubiera tanta gente, había mucha fila para entrar y empecé a interactuar con todo mundo, incluso intercambiamos dinero”.

Máximo Sánchez Prado, 10 años, quinto de primaria