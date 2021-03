Mujeres que construyen su misión de vida

“La única forma de aportar al mundo la luz de todo lo que tú eres y que este requiere de ti, para generar un cambio, es ser brutalmente honesta con tu corazón. No te engañes, la distorsión puede ser muy atractiva para el ego, estamos aquí para ser felices todos, lograrlo es conseguir el verdadero éxito y éste se manifiesta en el ser, en una paz profunda e inalterable, en salud y gozo. Duerme bien, come sano, quiérete mucho, háblate bonito y sobretodo trátate con cariño y gratitud, no naciste para complacer a otros, tampoco para juzgarlos y mucho menos para competir, la única competencia que rinde fruto es con uno mismo y no se basa en la exigencia sino en la observación compasiva, desde la neutralidad. No te aferres al pasado, úsalo solo de referencia y cambia tu perspectiva si quieres ver cómo las cosas se manifiestan de forma más agradable. Empieza por agradecer. Como mujeres somos igualmente valiosas e importantes que los hombres. Ni más, ni menos. Cuando quieras hacer una diferencia busca en el fondo eso que nos hace iguales, ante todo humanos y abraza todo de ti”.

Yamileth Garza Bayliss

Pintora y terapeuta