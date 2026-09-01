$!Sorprende Cayenna a sus clientes, con su carta de ‘Lo Nuevo del Chef’

El restaurante Cayenna Cocina del Mundo, continúa innovando en su cocina y sorprendiendo a sus clientes, presentando su nueva carta de platillos, titulada Lo nuevo del Chef, inspirados en la cocina francesa, creados con el sello que caracteriza a Cayenna.

Luis Osuna Vidaurri, director general y chef de Cayenna, compartió la inspiración y proceso para el desarrollo de sus platillos. “Esta dinámica la venimos haciendo desde hace 10 años, caminando junto a los medios presentando las nuevas cartas, y en esta ocasión ideamos platillos muy clásicos.

“Estuve 15 días en París, donde tuve la oportunidad de recorrer los barrios, fondas, restaurantes pequeños, y me traje la idea de crear platos súper clásicos de la cocina francesa, para traerlos a Cayenna, porque somos cocina del mundo, interpretando platos de todo el mundo a nuestra manera, y esta vez le tocó a la cocina francesa, dándole un toque regionalizado”, destacó Osuna Vidaurri.

Detalló que lo que se presenta esta vez, son platillos con técnica, pero con toques y productos totalmente regionales, dando un resultado, dijo, magnífico.

Los platillos, explicó, se suman a las entradas, desayunos, comidas y cenas. En total son 10 platillos los que conforman Lo Nuevo del Chef, todos brindando una experiencia única y divertida a los comensales.

A sólo una semana y media de haber sido lanzados, la respuesta, subrayó, ha sido bastante positiva. “El público ha recibido muy bien el nuevo menú, lo que demuestra que es algo positivo, hemos estado contando cosas durante estos dos años, que ha sido negativas, pero creo también es válido contar lo positivo, sin olvidarnos de lo que está pasando, pero hemos visto como se ha presentado una rotación de gente en la ciudad que sale a consumir, y eso nos da mucho gusto, ver a la gente disfrutando Culiacán”, resaltó.

Entre los platillos presentados se encuentran los siguientes.