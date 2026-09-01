$!Sorprende Cayenna a sus clientes, con su carta de ‘Lo Nuevo del Chef’

El restaurante Cayenna Cocina del Mundo, continúa innovando en su cocina y sorprendiendo a sus clientes, presentando su nueva carta de platillos, titulada Lo nuevo del Chef, inspirados en la cocina francesa, creados con el sello que caracteriza a Cayenna.
Luis Osuna Vidaurri, director general y chef de Cayenna, compartió la inspiración y proceso para el desarrollo de sus platillos. “Esta dinámica la venimos haciendo desde hace 10 años, caminando junto a los medios presentando las nuevas cartas, y en esta ocasión ideamos platillos muy clásicos.
“Estuve 15 días en París, donde tuve la oportunidad de recorrer los barrios, fondas, restaurantes pequeños, y me traje la idea de crear platos súper clásicos de la cocina francesa, para traerlos a Cayenna, porque somos cocina del mundo, interpretando platos de todo el mundo a nuestra manera, y esta vez le tocó a la cocina francesa, dándole un toque regionalizado”, destacó Osuna Vidaurri.
Detalló que lo que se presenta esta vez, son platillos con técnica, pero con toques y productos totalmente regionales, dando un resultado, dijo, magnífico.
Los platillos, explicó, se suman a las entradas, desayunos, comidas y cenas. En total son 10 platillos los que conforman Lo Nuevo del Chef, todos brindando una experiencia única y divertida a los comensales.
A sólo una semana y media de haber sido lanzados, la respuesta, subrayó, ha sido bastante positiva. “El público ha recibido muy bien el nuevo menú, lo que demuestra que es algo positivo, hemos estado contando cosas durante estos dos años, que ha sido negativas, pero creo también es válido contar lo positivo, sin olvidarnos de lo que está pasando, pero hemos visto como se ha presentado una rotación de gente en la ciudad que sale a consumir, y eso nos da mucho gusto, ver a la gente disfrutando Culiacán”, resaltó.
Entre los platillos presentados se encuentran los siguientes.
Short Rib al Tartufo
Corte Prime de costilla de res cargada, cocinada al vacío por 24 horas y asada al horno de leña con sofrito de hongos y trufa, en una cama de zucchinis en reducción de jugo de carne.
Steak Tartare Frío
Con alcaparras, pasta de chiles fermentados, limón amarillo, pepino persa, chalotas y rábano, en espejo de jocoque casero y tostadas doradas de harina con tierra de chiles.
Croquetas ibéricas
Crujientes y suaves por dentro, rellenas de jamón serrano con rabo de res sobre alioli picante.
Ensalada Iceberg Wedge Salad
Lechuga crujiente, aderezo de queso azul, cubos de panceta ahumada y laqueada con maple, tomates cherry, cebolla morada y nueces garapiñadas.
Chilaquiles Rojos con Short Rib
En salsa roja con crema y queso cotija, acompañados de frijoles refritos.
6.- Hígado de Res Sellado al Sartén
Jugoso hígado en cama de cebolla y chile poblano, acompañado de chilaquiles rojos y frijoles refritos.
Enfrijoladas de chorizo español y huevo
Bañadas de salsa de frijol, aguacate en escabeche, crema y requesón.
Steak hache
Un clásico de la cocina francesa, filete de res cortado en cubos y sazonado con tomillo, chalotas y ajo, sellado al grill, huevo estrellado tierno y papas fritas trufadas en salsa de reducción de carne, nata y pimienta con alcaparras.
Grilled egg sandwich
En pan brioche a la parrilla, relleno de huevo revuelto, mezcla de queso cheddar y tocino, acompañado de papas fritas y tazón de crema de tomate rostizado para chopear.
Los platillos destacó Luis Osuna, a una semana y media de haber sido lanzados, destacó han sido bien recibidos por sus comensales, de esta manera, Cayenna da una rotación a su carta, brindando experiencias nuevas al paladar,
Crujiente de Hojaldre
Crujiente de Hojaldre Ate de membrillo y queso mozarrella, acompañado de nieve y nuez garapiñada.
También estuvieron Ricardo Torres, chef ejecutivo, la chef Elizabeth Félix, la gerente de Cayenna Elia Sosa, y Norberto Rojas, gerente de la división fine dinning de Grupo Panamá.