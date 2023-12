“Otra es por algo más sentimental en cuanto a mi familia, el Carnaval específicamente el desfile es la parte que me recuerdo mi núcleo familiar, es como cuando todos piensan en Navidad y se reúnen como familia, yo pienso en Carnaval, me acuerdo cuando se usaban las cascarones, con mis primos, con mis tíos, decorando todos los cascarones con confeti, y para mi la espera del desfile se me hace increible, es como pura convivencia en familia y todos unidos, esa fue por la que yo dije que quería pertenecer a Carnaval, quiero estar en un carro alegórico y quiero ver a mi familia ahí a lo lejos y gritarles que aquí estoy, y por último fue el impulso que me dio mi mejor amiga Lupita Andrade que me dio el empujoncito para estar hoy aquí”, comenta.

A la docente de universidad le gustaría dejar un mensaje positivo a la juventud lleno de valores como el respeto y responsabilidad, así como de compromiso, ya que de ser afortunada con la corona dijo que le gustaría ser recordada como una persona que le tiene mucho amor a esta fiesta.

“De obtener una corona a mi me gustaría que las personas me vieran o me recordarán como alguien primeramente que le tiene mucho amor a Mazatlán, y quiero resaltar mis cualidades en tanto en carisma, en lo amable, lo pacífica, lo empática, no soy tan alborotera, soy alegre, pero de una manera más calmada, más tradicional, más de familia, y con muchos valores, así me gustaría”.

“Me he estado preparando mucho, primero hice terapia psicológica, además de oratoria y pasarela, y espero seguir disfrutando de todo esto que me encanta, y de lo que estoy disfrutando más de este proceso es sentir a la gente que me quiere tan cerca, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar y las palabras tan bonitas que me brindan en el día a día eso me llena el corazón”

PERFIL

Mónica Georgina Vázquez Veytía

25 años

Psicóloga clínica en Universidad y docente

Padre: Francisco Gerardo Vázquez Couret y María del Rocío Veytía

Hermanos: Rocío Fernanda y Francisco Gerardo

Color de campaña: Azul Rey

Pasatiempo: Tocar guitarra, ukulele, canto y leer.

AGRADECIMIENTO

Gracias a Marina Cerritos Condominios de Hersa Corporativo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.