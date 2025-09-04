Suman unidad médica al sistema de salud gracias a Fundación Letty Coppel

Con el compromiso de contribuir al bienestar social y apoyar a la salud de las familias, la Fundación Letty Coppel hizo entrega en comodato de una Unidad Médica al sector salud de Sinaloa.

La donación representa un esfuerzo por mejorar el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en comunidades con alta demanda de atención.

En la ceremonia de la entrega de las llaves de la unidad médica estuvieron presentes, Sofia Estrada Delgado, directora de la Fundación Letty Coppel; Brianda Loc Pardo, coordinadora de la fundación en Mazatlán; Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa; Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud, y Fernando Pelayo Heredia, director de los Hoteles Pueblo Bonito en la Zona de Mazatlán.

Durante el acto Estrada Delgado, destacó que esta unidad está equipada para brindar consultas generales, revisiones preventivas y atención básica, ayudando a reducir la carga en los centros de salud más saturados.

Al final, los presentes se tomaron la fotografía del recuerdo en la unidad móvil estregada.

Esta acción forma parte del compromiso social permanente de la fundación que ha enfocado sus esfuerzos en áreas clave como salud, educación y desarrollo comunitario, impactando positivamente a miles de familias sinaloenses.