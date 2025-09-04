Gente
Suman unidad médica al sistema de salud gracias a Fundación Letty Coppel

La entrega tuvo como objetivo ampliar la atención a comunidades vulnerables y fortalecer los servicios de salud en la región
Marisela González |
04/09/2025 09:20
Con el compromiso de contribuir al bienestar social y apoyar a la salud de las familias, la Fundación Letty Coppel hizo entrega en comodato de una Unidad Médica al sector salud de Sinaloa.

La donación representa un esfuerzo por mejorar el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en comunidades con alta demanda de atención.

En la ceremonia de la entrega de las llaves de la unidad médica estuvieron presentes, Sofia Estrada Delgado, directora de la Fundación Letty Coppel; Brianda Loc Pardo, coordinadora de la fundación en Mazatlán; Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa; Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud, y Fernando Pelayo Heredia, director de los Hoteles Pueblo Bonito en la Zona de Mazatlán.

Durante el acto Estrada Delgado, destacó que esta unidad está equipada para brindar consultas generales, revisiones preventivas y atención básica, ayudando a reducir la carga en los centros de salud más saturados.

Al final, los presentes se tomaron la fotografía del recuerdo en la unidad móvil estregada.

Esta acción forma parte del compromiso social permanente de la fundación que ha enfocado sus esfuerzos en áreas clave como salud, educación y desarrollo comunitario, impactando positivamente a miles de familias sinaloenses.

  • $!Cuitláhuac González y Sofía Estrada muestran el interior de la unidad.
    Cuitláhuac González y Sofía Estrada muestran el interior de la unidad. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sofia Estrada Delgado hace entrega de las llaves a las autoridades de salud estatal que encabeza Cuitláhuac González.
    Sofia Estrada Delgado hace entrega de las llaves a las autoridades de salud estatal que encabeza Cuitláhuac González. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sofia Estrada Delgado, directora de la Fundación Letty Coppel.
    Sofia Estrada Delgado, directora de la Fundación Letty Coppel. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Guadalupe Mejía y José Gámez.
    Guadalupe Mejía y José Gámez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martín Olivas, Misael Zúñiga, Moisés Vázquez y Héctor Valdez.
    Martín Olivas, Misael Zúñiga, Moisés Vázquez y Héctor Valdez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Carlos Verdugo y Luis Alfredo Dorantes.
    Carlos Verdugo y Luis Alfredo Dorantes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Brianda Loc, Cuitláhuac González, Sofía Estrada y Fernando Pelayo.
    Brianda Loc, Cuitláhuac González, Sofía Estrada y Fernando Pelayo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Isabel Costa Mendoza y Sofía García Meza.
    Ana Isabel Costa Mendoza y Sofía García Meza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los asistentes aplaudieron la entrega que realizó la Fundación Letty Coppel de una Unidad Médica al sector salud de Sinaloa.
    Los asistentes aplaudieron la entrega que realizó la Fundación Letty Coppel de una Unidad Médica al sector salud de Sinaloa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los presentes se tomaron la fotografía del recuerdo en la unidad.
    Los presentes se tomaron la fotografía del recuerdo en la unidad. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
