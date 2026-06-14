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Baby shower

Susana Guevara y Abraham Bernal esperan con ilusión la llegada de Ana Sofía

La pareja protagonizó un emotivo festejo prenatal, acompañada de familiares y amigas, quienes compartieron su alegría por la próxima llegada de su primera hija
Marisela González |
14/06/2026 14:29
14/06/2026 14:29

En medio de un ambiente lleno de cariño, buenos deseos y detalles especiales, Susana Elizabeth Guevara Cazadero celebró una fiesta de canastilla con motivo de la próxima llegada de su primogénita, Ana Sofía, fruto de su matrimonio con Abraham Bernal Cázares.

Familiares y amigas se reunieron para acompañar a Susy, como cariñosamente le dicen, en esta significativa etapa de su vida, compartiendo con ella una agradable tarde de convivencia en la que no faltaron las muestras de afecto y las felicitaciones.

La organización del festejo estuvo a cargo de su mamá Susana Cazadero; su hermana, Tania Guevara, y por Ale Guízar, María José y Carmen Alicia Salazar, Mely Cazáres, Cynthia Sánchez, Anny Ruiz y Mylai Quintero, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la celebración una ocasión inolvidable.

La temática de unicornios dio un toque mágico y colorido a la decoración del evento, creando el escenario perfecto para recibir a las invitadas, quienes disfrutaron de una deliciosa merienda acompañada de bebidas refrescantes y un pedazo de pastel como postre.

Durante la reunión también se realizaron divertidos juegos alusivos a la maternidad, actividad que generó momentos de alegría y convivencia entre las asistentes.

Recuerdo

Como recuerdo de la celebración, cada invitada recibió una galleta decorada con figuras relacionadas con la temática del festejo, así como una pulsera.

  • $!Susana Elizabeth feliz por la próxima llegada de su primogénita, Ana Sofía.
    Susana Elizabeth feliz por la próxima llegada de su primogénita, Ana Sofía. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rodeada del cariño de familiares y amigas, Susana Elizabeth compartió la emoción de convertirse en mamá por primera vez.
    Rodeada del cariño de familiares y amigas, Susana Elizabeth compartió la emoción de convertirse en mamá por primera vez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Susana Elizabeth Guevara Cazadero y Abraham Bernal Cázares esperan con ilusión el nacimiento de su primogénita, Ana Sofía.
    Susana Elizabeth Guevara Cazadero y Abraham Bernal Cázares esperan con ilusión el nacimiento de su primogénita, Ana Sofía. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La futura mamá entre las organizadoras de su fiesta de canastilla, Ale Guízar, Tania Guevara, María José Salazar, Mely Cazáres, Susana Cazadero, Cynthia Sánchez y Anny Ruiz.
    La futura mamá entre las organizadoras de su fiesta de canastilla, Ale Guízar, Tania Guevara, María José Salazar, Mely Cazáres, Susana Cazadero, Cynthia Sánchez y Anny Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guille de la Fuente, Pau Herrera, Tere González, Lupita Guerra y Denisse Villaseñor, Rosy Canizalez, Alicia Bernal, Majo Hernández, la bebé Ana Julia y Rosalva de González.
    Guille de la Fuente, Pau Herrera, Tere González, Lupita Guerra y Denisse Villaseñor, Rosy Canizalez, Alicia Bernal, Majo Hernández, la bebé Ana Julia y Rosalva de González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Susana Cazadero, Irma Sandoval, Susy, Martha Zapata y Sol Hernández.
    Susana Cazadero, Irma Sandoval, Susy, Martha Zapata y Sol Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Catalina Castañeda, Anny Ruiz, Susy, Tania Guevara y Sharis Calvo, Alma Ruiz, Rossy Portillo, Claudia Fernández y Michelle Olivas
    Catalina Castañeda, Anny Ruiz, Susy, Tania Guevara y Sharis Calvo, Alma Ruiz, Rossy Portillo, Claudia Fernández y Michelle Olivas ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mizarahí Schobert, Dany Favela, Mariell Flores y Marcela Higuera.
    Mizarahí Schobert, Dany Favela, Mariell Flores y Marcela Higuera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Allison Ochoa, Mary Cazáres y Jarely Cabada, Suzette Lugo, Jéssica Zazueta y Silvia Cazáres.
    Allison Ochoa, Mary Cazáres y Jarely Cabada, Suzette Lugo, Jéssica Zazueta y Silvia Cazáres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lissy Bernal, Mirna Pazos y Rocío Barragán.
    Lissy Bernal, Mirna Pazos y Rocío Barragán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jijiam Luna, Marisela González, Beatriz Rivas, Susy, Consuelo Lizárraga, Leda Garrido y Karina Domínguez.
    Jijiam Luna, Marisela González, Beatriz Rivas, Susy, Consuelo Lizárraga, Leda Garrido y Karina Domínguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dulce Ibarra, Mary Gutiérrez y Jolie Osuna.
    Dulce Ibarra, Mary Gutiérrez y Jolie Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yesenia Carrillo, Sandra Ortega y Jocelyn Cárdenas.
    Yesenia Carrillo, Sandra Ortega y Jocelyn Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María José Salazar, Ana Ivette Lizárraga, Susy, Susana Cazadero, Anny Ruiz, Ale Guízar, Lissy Jaime, Cynthia Sánchez y Francis Cázares.
    María José Salazar, Ana Ivette Lizárraga, Susy, Susana Cazadero, Anny Ruiz, Ale Guízar, Lissy Jaime, Cynthia Sánchez y Francis Cázares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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