Susana Guevara y Abraham Bernal esperan con ilusión la llegada de Ana Sofía

En medio de un ambiente lleno de cariño, buenos deseos y detalles especiales, Susana Elizabeth Guevara Cazadero celebró una fiesta de canastilla con motivo de la próxima llegada de su primogénita, Ana Sofía, fruto de su matrimonio con Abraham Bernal Cázares.

Familiares y amigas se reunieron para acompañar a Susy, como cariñosamente le dicen, en esta significativa etapa de su vida, compartiendo con ella una agradable tarde de convivencia en la que no faltaron las muestras de afecto y las felicitaciones.

La organización del festejo estuvo a cargo de su mamá Susana Cazadero; su hermana, Tania Guevara, y por Ale Guízar, María José y Carmen Alicia Salazar, Mely Cazáres, Cynthia Sánchez, Anny Ruiz y Mylai Quintero, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la celebración una ocasión inolvidable.

La temática de unicornios dio un toque mágico y colorido a la decoración del evento, creando el escenario perfecto para recibir a las invitadas, quienes disfrutaron de una deliciosa merienda acompañada de bebidas refrescantes y un pedazo de pastel como postre.

Durante la reunión también se realizaron divertidos juegos alusivos a la maternidad, actividad que generó momentos de alegría y convivencia entre las asistentes.

Recuerdo

Como recuerdo de la celebración, cada invitada recibió una galleta decorada con figuras relacionadas con la temática del festejo, así como una pulsera.