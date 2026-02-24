Gente
Temporada Campbell 2026: Música, tradición y encuentro social en el corazón de Mazatlán

Cada domingo de enero y hasta el 8 de marzo de 2026, el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas se convierten en punto de reunión para la comunidad local y extranjera con conciertos dominicales que van del repertorio clásico al blues y el jazz.
Marisela González |
24/02/2026 15:22
La Temporada Gordon Campbell 2026 ha vuelto a llenar de música y elegancia las mañanas dominicales en Mazatlán.

Desde el pasado 11 de enero y hasta el próximo 8 de marzo, el histórico Teatro Ángela Peralta y la entrañable Casa Haas han sido sede de conciertos que celebran la diversidad sonora, transitando del virtuosismo clásico hasta los matices del blues y el jazz.

Cada domingo, en punto de las 12:00 horas, el público ha respondido con entusiasmo a esta tradicional cita cultural que se ha consolidado como uno de los encuentros sociales más esperados de la temporada invernal.

La comunidad extranjera radicada en el puerto, principalmente de origen canadiense y estadounidense, ha sido protagonista constante en las butacas, acompañada por familias mazatlecas que disfrutan de una experiencia musical de primer nivel en un ambiente cálido y distinguido.

Los conciertos no solo han ofrecido calidad artística, sino también un espacio de convivencia donde, al término de cada presentación, los saludos, abrazos y comentarios sobre el programa forman parte del ritual dominical.

La temporada entra ahora en su recta final con dos fechas imperdibles. El 1 de marzo, en el TAP, el público disfrutará del virtuosismo del Cuarteto Ventura, agrupación reconocida por su precisión técnica y la energía interpretativa que imprime a cada pieza.

Mientras que el 8 de marzo, también en el TAP, la temporada cerrará con broche de oro gracias al legendario blues de Corky Siegel. Con una trayectoria internacional que lo respalda, el músico promete una presentación vibrante que fusiona tradición y modernidad, conectando con públicos de todas las edades y reafirmando el carácter cosmopolita de esta serie de conciertos.

    Martha de Toquero y Enrique Toquero.
    Carlos Mechi y Blanca Cuevas.
    Susan Murphy y Ramón Ibarra.
    Daniel Alejandro Hernández y Nicole Rentería.
    Elena Medina y Ricardo Reyes.
    Vicki Rennick y Kim Sims.
    Javier Ortiz, Isabella Correa y Sandra Sánchez.
    Guianeya Román y Luis Ramírez.
    Ivanna Marín, Carmina Torres, Carmina Carranza y Susana Acosta.
  • $!Las mañanas musicales de los domingos se han convertido en un punto de encuentro entre amigos y amantes del arte.
    Las mañanas musicales de los domingos se han convertido en un punto de encuentro entre amigos y amantes del arte.
  • $!La visión de Gordon Campbell continúa fortaleciendo el intercambio artístico entre talentos internacionales y el público mazatleco.
    La visión de Gordon Campbell continúa fortaleciendo el intercambio artístico entre talentos internacionales y el público mazatleco.
