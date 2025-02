$!Tengo mucha alegría de ser la Reina de la Poesía: Ximena Lizárraga

Con una actitud que rebosa alegría y frescura, Ximena Lizárraga Correa espera con ansias poder coronarse como la Reina de la Poesía del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 “La Perla”.

Mostrando una apariencia divertida y una cordial sonrisa, la pequeña de 8 años dejó ver su ilusión por ser parte de esta gran fiesta mazatleca, donde recibirá su corona y podrá desfilar en su carroza real.

“Tengo mucha alegría, porque seré la Reina de la Poesía, que es como ser la reina de los Juegos Florales, casi igual. Me gusta mucho mi corona, la voy a disfrutar mucho”, comentó.

Siendo el Desfile de Carnaval el evento que más disfruta de esta fiesta, la pequeña Ximena asegura que ella en ningún momento dejará de divertirse y bailar sobre su carro alegórico, donde espera pasar un momento mágico.

“El desfile es lo que más me gusta y es lo que más voy a disfrutar. Fui princesa con mi amiga María Paula (Reina Infantil del Carnaval 2024), ya sé lo que se siente estar en un carro alegórico. Me gustaría vivirla otra vez, porque se sintió muy bonito”.

Aún sin saber cómo será el carro alegórico en el que estará desfilando, Ximena comentó que solamente se ha enterado de algunos detalles de este, como que será muy luminoso y colorido.

La Reina de la Poesía añadió que la máxima fiesta del puerto hará bailar a todo Mazatlán, pues no puede faltar la música regional, por lo contará con la participación de la Banda El Recodo.

“Según yo, la banda de mi papá (Poncho Lizárraga) va a estar, atrás o adelante, no sé. Va a ser un desfile muy musical y divertido”.

Por otro lado, Ximena habló un poco sobre lo que será su vestido real, que, si bien aún no lo ha visto, confía en que el trabajo de Luis Antonio Ríos “Momo” será espectacular.

“No me lo he medido, pero me medí uno de prueba. Solo sé que mi vestido es morado y ¡Es mi color favorito! Si he visto lo que ha hecho (Momo) y me gusta, hace cosas lindas”.

La pequeña añadió que como muestra de agradecimiento a todos los que estuvieron apoyándola durante su campaña, después de la celebración del Carnaval de Mazatlán, realizará un “reto viral”.

“En mis redes voy a hacer videos después, como estar comiendo pura comida rosa durante 24 horas, por el color de mi porra que es rosa”.

Finalmente, añadió que a todas las niñas que algún día quieran competir en el Carnaval de Mazatlán, recuerden que tanto la corona de Reina infantil y Reina de la Poesía son valiosas.

“Es mucho trabajo, pero no hay que perder los sueños. Recuerden que la corona de la reina de la poesía y la reina infantil, las dos son muy importantes”, puntualizó.

Seguirá los pasos de la familia

La ilusión a futuro está clara para Ximena, pues siguiendo con la “tradición familiar”, la más pequeña de los Lizárraga Correa sueña con dedicarse a la música.

“En mi escuela hay talleres y yo voy en el de música, y ahí me enseñaron a tocar la flauta. Quiero seguir los pasos de mi papá, por eso me metí a música”.

No fue sorpresa que, al cuestionarle por su artista favorito, Ximena no dudara ni un segundo en responder “Mi papá”, quien además interpretó su tema “Ximena Es”.