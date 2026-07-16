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Tiene la Facultad de Informática de la UAS nuevos egresados

Con el compromiso de ejercer con ética y servicio social, egresa la generación 2021-2026 de la Facultad de Informática Culiacán de la UAS
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/07/2026 12:39
16/07/2026 12:39

Con la convicción de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, 207 egresados de la generación 2021-2026 de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) recibieron el documento que acredita la conclusión de sus estudios profesionales.

Durante la ceremonia, en la que las autoridades universitarias reconocieron el esfuerzo que los condujo a alcanzar esta meta, los jóvenes asumieron el compromiso de ejercer con ética y responsabilidad en beneficio de su entorno.

La doctora Sofía Angulo Olivas, titular de la Unidad de Bienestar Universitario, felicitó a los nuevos profesionistas por culminar una etapa trascendental en sus vidas, y reconoció el respaldo de sus familias y de la comunidad universitaria para hacer posible este logro.

“Hoy celebramos mucho más que la obtención de un título profesional; celebramos el esfuerzo, la entrega y la perseverancia que los llevaron a lograr su sueño”, expresó.

El director de la Facultad de Informática Culiacán, el doctor Zeus del Valle Castillo Nájera, señaló que las y los egresados pertenecen a una generación que enfrentó importantes desafíos y demostró una gran capacidad de adaptación, cualidad indispensable en el ámbito tecnológico.

La coordinadora de Posgrado de la Facultad de Informática Culiacán, la doctora Xiomara Penélope Zaldívar Colado, resaltó que los 207 egresados son el reflejo de una facultad que ha evolucionado para responder a las exigencias de la educación y del desarrollo tecnológico, formando profesionistas con pensamiento innovador.

Cabe destacar que la ceremonia correspondió a la generación 2021-2026 de las licenciaturas en Informática, Informática en modalidad virtual, e Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, cuyas generaciones llevaron por nombre Jennifer Murillo Bracamontes, Jesús Ariel Gordillo Zavala y Diego Bojórquez Barboza, respectivamente.

En representación de los graduados, Jennifer Murillo Bracamontes destacó que este logro refleja los retos superados y la fortaleza adquirida durante su formación, mientras que Diego Bojórquez Barboza compartió que estudiar en la UAS fue una de las mejores decisiones de su vida, al convertirse en el espacio donde consolidó su desarrollo profesional y personal.

  • $!Magali Castro recibió el documento como madrina de alumnos de la Licenciatura en Informática.
    Magali Castro recibió el documento como madrina de alumnos de la Licenciatura en Informática.
  • $!Alumnos recibieron el documento que acredita la conclusión de sus estudios profesionales.
    Alumnos recibieron el documento que acredita la conclusión de sus estudios profesionales.
  • $!Edith Carrillo es una nueva Licenciatura en Informática.
    Edith Carrillo es una nueva Licenciatura en Informática.
  • $!José Miguel Cuevas recibió constancia de la licenciatura en Informática.
    José Miguel Cuevas recibió constancia de la licenciatura en Informática.
  • $!María José Bojórquez al recibir su diploma.
    María José Bojórquez al recibir su diploma.
  • $!Marco Antonio Álvarez al recibir su constancia.
    Marco Antonio Álvarez al recibir su constancia.
  • $!Autoridades de la UAS encabezaron la ceremonia.
    Autoridades de la UAS encabezaron la ceremonia.
  • $!La doctora Sofía Angulo Olivas, titular de la Unidad de Bienestar Universitario, felicitó a los nuevos profesionistas.
    La doctora Sofía Angulo Olivas, titular de la Unidad de Bienestar Universitario, felicitó a los nuevos profesionistas.
  • $!Javier Alonso Muro fue padrino de alumnos de la Licenciatura en Informática Modalidad Virtual.
    Javier Alonso Muro fue padrino de alumnos de la Licenciatura en Informática Modalidad Virtual.
  • $!Evelia Inzunza García recibió reconocimiento como madrina de alumnos de la Licenciatura en Informática Modalidad Virtual.
    Evelia Inzunza García recibió reconocimiento como madrina de alumnos de la Licenciatura en Informática Modalidad Virtual.
  • $!Sofía Valeria Lara Ramírez recibió su constancia de la generación 2021-2026 de la licenciatura en Informática.
    Sofía Valeria Lara Ramírez recibió su constancia de la generación 2021-2026 de la licenciatura en Informática.
  • $!Erick Hernández recibió su diploma al concluir la carrera.
    Erick Hernández recibió su diploma al concluir la carrera.
  • $!Yahir López Urías recibió reconocimiento por su desempeño académico.
    Yahir López Urías recibió reconocimiento por su desempeño académico.
  • $!Emmanuel Lara recibió reconocimiento como nuevo egresado de la licenciatura en Informática.
    Emmanuel Lara recibió reconocimiento como nuevo egresado de la licenciatura en Informática.
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