Tiene la Facultad de Informática de la UAS nuevos egresados

Con la convicción de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, 207 egresados de la generación 2021-2026 de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) recibieron el documento que acredita la conclusión de sus estudios profesionales.

Durante la ceremonia, en la que las autoridades universitarias reconocieron el esfuerzo que los condujo a alcanzar esta meta, los jóvenes asumieron el compromiso de ejercer con ética y responsabilidad en beneficio de su entorno.

La doctora Sofía Angulo Olivas, titular de la Unidad de Bienestar Universitario, felicitó a los nuevos profesionistas por culminar una etapa trascendental en sus vidas, y reconoció el respaldo de sus familias y de la comunidad universitaria para hacer posible este logro.

“Hoy celebramos mucho más que la obtención de un título profesional; celebramos el esfuerzo, la entrega y la perseverancia que los llevaron a lograr su sueño”, expresó.

El director de la Facultad de Informática Culiacán, el doctor Zeus del Valle Castillo Nájera, señaló que las y los egresados pertenecen a una generación que enfrentó importantes desafíos y demostró una gran capacidad de adaptación, cualidad indispensable en el ámbito tecnológico.

La coordinadora de Posgrado de la Facultad de Informática Culiacán, la doctora Xiomara Penélope Zaldívar Colado, resaltó que los 207 egresados son el reflejo de una facultad que ha evolucionado para responder a las exigencias de la educación y del desarrollo tecnológico, formando profesionistas con pensamiento innovador.

Cabe destacar que la ceremonia correspondió a la generación 2021-2026 de las licenciaturas en Informática, Informática en modalidad virtual, e Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, cuyas generaciones llevaron por nombre Jennifer Murillo Bracamontes, Jesús Ariel Gordillo Zavala y Diego Bojórquez Barboza, respectivamente.

En representación de los graduados, Jennifer Murillo Bracamontes destacó que este logro refleja los retos superados y la fortaleza adquirida durante su formación, mientras que Diego Bojórquez Barboza compartió que estudiar en la UAS fue una de las mejores decisiones de su vida, al convertirse en el espacio donde consolidó su desarrollo profesional y personal.