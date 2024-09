Temas icónicos de las series y películas de animación japonesas de Estudio Ghibli fueron las que se interpretaron en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, por parte de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, como un homenaje a la cultura del anime.

El concierto forma parte de la Temporada de Otoño 2024 en su programa número cuatro. El concierto contó con la dirección del maestro Eduardo García Barrios, y forma parte del ciclo Eventos Especiales de la Temporada.

El concierto constó de música de animes y películas japonesas, como son El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro y La Princesa Mononoke, interpretándose temas como Nausicaa of the valley of wind, Castle in the sky: The merry yo round life, Tonari no Totoro, Porco Rosso, Chichiro’s Journey, entre otras piezas fueron las que magistralmente durante el concierto, el cual reunió a un nutrido público fan del anime.

Studio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado por la crítica especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad, conocido por sus largometrajes animados y también por sus cortometrajes.