Todo listo para el tradicional Torneo de Golf Clásico en el Country Club de Culiacán

El próximo 22 y 23 noviembre el Country Club de Culiacán realizará la edición 24 de su tradicional Torneo de Golf, evento en el que esperan la participación de entre 250 y 300 jugadores.
Humberto Salcido Smith, integrante del Comité de Golf del Country Club de Culiacán, compartió que este es uno de los eventos esperados por los jugadores, celebrando su edición 24, con una bolsa de premios que suman más de 1 millón de pesos.
Salcido Smith compartió que aún hay inscripciones para todos aquellos que deseen participar, además de señalar que previo a la competencia, el día 21 de noviembre el campo de golf estará cerrado, para uso exclusivo de los participantes, para que puedan realizar una ronda de práctica.
”El torneo consta esta ocasión de muchos premios, gracias a los patrocinadores, como Monex y Grupo Félix Automotriz, quienes en varias ocasiones ha patrocinado este evento, entre muchos otros que se han sumado a este torneo, con el que se asegura el éxito de este evento”, dijo.
Salcido Smith, agradeció todo el apoyo de los golfistas locales, tanto de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, aspecto que los motiva a organizar este torneo para divertimento de todos, teniéndose confirmado también la visita de jugadores de Durango, Sonora, Jalisco y Nayarit, hasta el momento se cuenta con un 60 por ciento de los participantes confirmados.
Entre los premios se encuentra un auto a quien realice un hole in one en el hoyo 17, y si nadie lo logra se rifará al final. Además, hay premios Oyes, en los pares tres, 2, 9, 15 y 17, premiando con 50 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo, driver para el tercer sitio, la inscripción para el próximo torneo en noviembre de 2026 para quien obtenga el cuarto lugar, y un asador weber para el ganador del quinto lugar.
A estos premios se suman el carrito de golf, para aquel jugador que realice el hole in one en los hoyos 2,9 ó 15.
Categorías
Podrán participar las personas de 18 años en adelante con su hcp registrado ante la federación mexicana de golf, sistema TEE Time, sistema GHIN, sistema SPEI o Sistema registrado de su club.
Se jugará un handicap al 80 por ciento del jugador en todas las categorías Stroke play a 36 hoyos, 18 por día. Entre las categorías están la AA, A, B, C, D y seniors mayores de 60 años y damas.
Las salidas al campo serán el sábado y domingo a las 06:15 de la mañana y a las 12:00 horas. Las categorías que jueguen el sábado por la mañana, jugarán el domingo por la tarde, de igual manera, los que jueguen el sábado por la tarde, jugarán el domingo por la mañana.
Inscripciones
Caballeros: 7 mil 500 pesos, después del 23 octubre.
Damas: 6 mil 500 pesos, después del 23 de octubre.
Cuenta para pagos en Banco BanBajío
Cuenta: 215922660202
Clabe: 030730900042224792
Enviar el comprobante del pago a los correos cajacxc@countryclubculiacan.com o al correo profesionales.golf@gmail.com
En el anuncios, estuvieron presentes también, Ildefonso Meza, profesional del golf, César Hernández, director de Banco Monex Sinaloa, Abelardo Gómez, Antonio Niebla, representando a Grupo Félix Automotriz y Elsa de la Garza.