Todo listo para el tradicional Torneo de Golf Clásico en el Country Club de Culiacán

El próximo 22 y 23 noviembre el Country Club de Culiacán realizará la edición 24 de su tradicional Torneo de Golf, evento en el que esperan la participación de entre 250 y 300 jugadores. Humberto Salcido Smith, integrante del Comité de Golf del Country Club de Culiacán, compartió que este es uno de los eventos esperados por los jugadores, celebrando su edición 24, con una bolsa de premios que suman más de 1 millón de pesos. Salcido Smith compartió que aún hay inscripciones para todos aquellos que deseen participar, además de señalar que previo a la competencia, el día 21 de noviembre el campo de golf estará cerrado, para uso exclusivo de los participantes, para que puedan realizar una ronda de práctica.

Humberto Salcido Smith.

”El torneo consta esta ocasión de muchos premios, gracias a los patrocinadores, como Monex y Grupo Félix Automotriz, quienes en varias ocasiones ha patrocinado este evento, entre muchos otros que se han sumado a este torneo, con el que se asegura el éxito de este evento”, dijo. Salcido Smith, agradeció todo el apoyo de los golfistas locales, tanto de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, aspecto que los motiva a organizar este torneo para divertimento de todos, teniéndose confirmado también la visita de jugadores de Durango, Sonora, Jalisco y Nayarit, hasta el momento se cuenta con un 60 por ciento de los participantes confirmados.

Ildefonso Meza, profesional del golf, comparte las categorías participantes.