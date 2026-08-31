Toma protesta el grupo Red de Negocios Tres Ríos Culiacán a nuevos socios

El grupo Red de Negocios Tres Ríos Culiacán tomó Protesta de nuevos socios. Este grupo, es una red de negocios con sede en Culiacán, que reúne a empresarios y profesionistas locales bajo un modelo de referido entre pares, un evento que fue presidido por Fernando Souza.

Su propósito es generar negocios directos entre sus miembros mediante la recomendación mutua, en un entorno de confianza, además de impulsar las buenas prácticas de negocio y la calidad de productos y servicios de las empresas que la integran.

La red opera con exclusividad de un solo socio por categoría a fin de evitar la competencia interna, es toda una organización con sesiones periódicas, protocolos, reglamentos, normas, estatutos, políticas y lineamientos a cumplir para su mejor desarrollo.

Con el lema que los identifica, ”Haciendo Amigos con los Negocios y Negocios con los Amigos”, el objetivo es promover la venta y consumo de productos y servicios que generen fuentes de ingreso y empleo en sus empresas.