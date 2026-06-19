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Torneo Infantil LAMP 2026

Tomateros de Culiacán reconoce a niños que llevaron los colores guindas a Ciudad Obregón

Las niñas y niños fueron reconocidos por Héctor Ley López, presidente ejecutivo, y Francisco Campos Machado, gerente deportivo de Tomateros de Culiacán
Tessa Velázquez |
19/06/2026 18:30
19/06/2026 18:30

Luego del papel que desempeñaron en el Torneo Infantil LAMP 2026, el club de beisbol Tomateros de Culiacán reconoció a las niñas y niños que representaron el uniforme guinda en Ciudad Obregón, Sonora.

Fueron 16 niños los campeones que, de mano de Héctor Ley López, presidente ejecutivo, Francisco Campos Machado, gerente deportivo de Tomateros de Culiacán, recibieron un reconocimiento, playera y gorra de campeones, además de tres membresías guinda para cada uno.

El evento se llevó a cabo en el estadio de Los Tomateros, en el cual, los directivos destacaron el desempeño de los infantes, subrayando que su participación se caracterizó por la disciplina, el compañerismo y el esfuerzo demostrado durante la competencia.

  • $!Sara Cárdenas y Luis Cárdenas.
    Sara Cárdenas y Luis Cárdenas.
  • $!Martín Gallardo y Manuel Portillo.
    Martín Gallardo y Manuel Portillo.
  • $!Bertha Iribe y Altanasio Ávila.
    Bertha Iribe y Altanasio Ávila.
  • $!El presídium, momentos antes de la entrega de reconocimientos.
    El presídium, momentos antes de la entrega de reconocimientos.
  • $!Josselyn Galindo, Deisy Flores, Emily Sainz, Andrea Peraza y Helena Peraza-
    Josselyn Galindo, Deisy Flores, Emily Sainz, Andrea Peraza y Helena Peraza-
  • $!Dulce Torres y Zuset Torres.
    Dulce Torres y Zuset Torres.
  • $!La familia Sánchez acudió a la premiación.
    La familia Sánchez acudió a la premiación.
  • $!Rosendo Zamora y Lourdes Félix.
    Rosendo Zamora y Lourdes Félix.
  • $!Manuel Alejandro López, Ramiro Ruiz y Óscar Arámbula.
    Manuel Alejandro López, Ramiro Ruiz y Óscar Arámbula.
  • $!Tomateros de Culiacán reconoce a niños que llevaron los colores guindas a Ciudad Obregón
  • $!Olga Ureta y Flor López.
    Olga Ureta y Flor López.
  • $!Edwin Ávila, Edwin Ávila y Karely Rodríguez.
    Edwin Ávila, Edwin Ávila y Karely Rodríguez.
  • $!Sofía Ríos y Marlene Ávila.
    Sofía Ríos y Marlene Ávila.
  • $!Héctor López Pérez, Pola López y Paula Mízquez.
    Héctor López Pérez, Pola López y Paula Mízquez.
  • $!Sara Calderón, Iván Estrada, Danna Estrada y Braulio Ávila.
    Sara Calderón, Iván Estrada, Danna Estrada y Braulio Ávila.
#Reconocimientos
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