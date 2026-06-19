$!Tomateros de Culiacán reconoce a niños que llevaron los colores guindas a Ciudad Obregón

Luego del papel que desempeñaron en el Torneo Infantil LAMP 2026, el club de beisbol Tomateros de Culiacán reconoció a las niñas y niños que representaron el uniforme guinda en Ciudad Obregón, Sonora.

Fueron 16 niños los campeones que, de mano de Héctor Ley López, presidente ejecutivo, Francisco Campos Machado, gerente deportivo de Tomateros de Culiacán, recibieron un reconocimiento, playera y gorra de campeones, además de tres membresías guinda para cada uno.

El evento se llevó a cabo en el estadio de Los Tomateros, en el cual, los directivos destacaron el desempeño de los infantes, subrayando que su participación se caracterizó por la disciplina, el compañerismo y el esfuerzo demostrado durante la competencia.