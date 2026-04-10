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Hermandad biker

Tradicional comida biker que sabe a mar y hermandad

Desde hace 32 años, el Moto Club Olas Altas recibe a miles de motociclistas con una gran convivencia en el Paseo Olas Altas, donde el marlín al chipotle, preparado por el chef Óscar Vega, es el platillo estrella de una fiesta que une caminos y amistades
Marisela González |
10/04/2026 19:55
10/04/2026 19:55

Entre el rugir de motores y acordes de rock, la tradicional comida biker que organiza el Moto Club Olas Altas volvió a reunir a miles de motociclistas en una de las convivencias más esperadas de la Semana de la Moto.

Desde temprano, el Paseo Olas Altas se transformó en un gran punto de encuentro donde la hermandad se sirve en plato grande. Ahí, riders de distintos estados del país y del extranjero se dieron cita para compartir no sólo su pasión por las dos ruedas, sino también el sabor de una tradición que cumple ya 32 años.

El ambiente fue totalmente festivo con música en vivo, bebidas refrescantes y una constante fila de bikers que, entre risas y anécdotas de carretera, esperaban su turno para degustar el emblemático marlín al chipotle, preparado por el chef Óscar Vega, acompañado de frijoles puercos.

En esta edición, más de 5 mil asistentes disfrutaron del banquete, donde se cocinaron cientos de kilos del tradicional guiso, convirtiendo el malecón en un auténtico comedor al aire libre.

La convivencia, completamente gratuita, es organizada por el club con el objetivo de dar la bienvenida a quienes arriban al puerto durante esta fiesta biker, manteniendo viva una tradición que ha crecido con el paso de los años.

El presidente del Moto Club Olas Altas, Daniel David, destacó que esta celebración es, ante todo, un acto de camaradería que fortalece los lazos entre motociclistas, quienes encuentran en Mazatlán un segundo hogar.

  • $!Integrantes del Moto Club Olas Altas, encabezados por su presidente Daniel David, dieron la bienvenida a los bikers en esta tradicional convivencia que celebra 32 años de hermandad.
    Integrantes del Moto Club Olas Altas, encabezados por su presidente Daniel David, dieron la bienvenida a los bikers en esta tradicional convivencia que celebra 32 años de hermandad.
  • $!El Padre Pedro Ontiveros en su moto.
    El Padre Pedro Ontiveros en su moto. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Raúl Heredia y Pamela Chagoya, de Torreón, Coahuila.
    Raúl Heredia y Pamela Chagoya, de Torreón, Coahuila. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Club Insanos de Guadalajara.
    El Club Insanos de Guadalajara. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Taylor Cruz y Paulina Márquez.
    Taylor Cruz y Paulina Márquez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Indio Gerónimo, de Salamanca, Guanajuato.
    El Indio Gerónimo, de Salamanca, Guanajuato. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Motoclub Los Lobos de Los Mochis.
    Motoclub Los Lobos de Los Mochis. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Renegados, Chaneques y Espartanos, de Monclova, Coahuila.
    Renegados, Chaneques y Espartanos, de Monclova, Coahuila. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fabiola Peña e Isabella Romero.
    Fabiola Peña e Isabella Romero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Club Balagardos de Jalisco.
    Club Balagardos de Jalisco. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Entre cazuelas humeantes y el inconfundible aroma del marlín al chipotle, se preparó el tradicional banquete biker.
    Entre cazuelas humeantes y el inconfundible aroma del marlín al chipotle, se preparó el tradicional banquete biker. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daniel David, presidente del Moto Club Olas Altas, encabezó la bienvenida a los motociclistas.
    Daniel David, presidente del Moto Club Olas Altas, encabezó la bienvenida a los motociclistas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El tradicional marlín al chipotle y los frijoles puercos, preparado por el chef Óscar Vega, fue el platillo principal que disfrutaron miles de motociclistas durante la convivencia biker.
    El tradicional marlín al chipotle y los frijoles puercos, preparado por el chef Óscar Vega, fue el platillo principal que disfrutaron miles de motociclistas durante la convivencia biker. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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