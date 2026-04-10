Tradicional comida biker que sabe a mar y hermandad

Entre el rugir de motores y acordes de rock, la tradicional comida biker que organiza el Moto Club Olas Altas volvió a reunir a miles de motociclistas en una de las convivencias más esperadas de la Semana de la Moto.

Desde temprano, el Paseo Olas Altas se transformó en un gran punto de encuentro donde la hermandad se sirve en plato grande. Ahí, riders de distintos estados del país y del extranjero se dieron cita para compartir no sólo su pasión por las dos ruedas, sino también el sabor de una tradición que cumple ya 32 años.

El ambiente fue totalmente festivo con música en vivo, bebidas refrescantes y una constante fila de bikers que, entre risas y anécdotas de carretera, esperaban su turno para degustar el emblemático marlín al chipotle, preparado por el chef Óscar Vega, acompañado de frijoles puercos.

En esta edición, más de 5 mil asistentes disfrutaron del banquete, donde se cocinaron cientos de kilos del tradicional guiso, convirtiendo el malecón en un auténtico comedor al aire libre.

La convivencia, completamente gratuita, es organizada por el club con el objetivo de dar la bienvenida a quienes arriban al puerto durante esta fiesta biker, manteniendo viva una tradición que ha crecido con el paso de los años.

El presidente del Moto Club Olas Altas, Daniel David, destacó que esta celebración es, ante todo, un acto de camaradería que fortalece los lazos entre motociclistas, quienes encuentran en Mazatlán un segundo hogar.