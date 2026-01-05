Gente
|
Música

Tres Tenores cautivan a mazatlecos con concierto con causa

Las voces de Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez y Manuel Dávalos protagonizaron una emotiva velada navideña en la Parroquia Cristo Rey, donde los asistentes disfrutaron de un concierto solidario llenó de música, tradición y espíritu decembrino.
Marisela González |
05/01/2026 17:54
05/01/2026 17:54

Las voces de Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez y Manuel Dávalos protagonizaron una emotiva velada en la Parroquia Cristo Rey, donde los asistentes disfrutaron de un concierto solidario llenó de música, tradición y espíritu decembrino.

Los tenores, unieron sus voces para interpretar un repertorio cuidadosamente seleccionado de piezas clásicas y populares de la temporada, logrando cautivar al público con su potencia vocal y armonía.

La velada contó con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, cuya ejecución aportó elegancia y solidez musical a cada interpretación, elevando la calidad artística del concierto.

El programa se enriqueció con la participación especial de las sopranos Rebeca de Rueda y Perla Orozco, quienes destacaron por su calidad vocal y sensibilidad interpretativa, sumando momentos de gran emotividad a la noche.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia musical única, enmarcada por el espíritu de solidaridad, convirtiendo el concierto en una velada memorable que combinó arte, fe y convivencia comunitaria.

  • $!Fernanda Santos, Juan Ondorica, Fernanda Cruz, Laura Carrillo, Vania Valle y Aidali Montero.
    Fernanda Santos, Juan Ondorica, Fernanda Cruz, Laura Carrillo, Vania Valle y Aidali Montero. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Juan Pablo Peregrina Arias y Francisco Peregrina Buelna.
    Juan Pablo Peregrina Arias y Francisco Peregrina Buelna. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Valdez y Rosa Elena Sánchez.
    Martín Valdez y Rosa Elena Sánchez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!María Robles y Omar Peraza.
    María Robles y Omar Peraza. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Guadalupe, Karina y Patricia Manjarrez junto a Víctor Hugo Heredia y Teresa Manjarrez.
    Guadalupe, Karina y Patricia Manjarrez junto a Víctor Hugo Heredia y Teresa Manjarrez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Gloria, Karla y Karina Tirado.
    Gloria, Karla y Karina Tirado. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Sonia Sandoval y Consuelo Lizárraga.
    Sonia Sandoval y Consuelo Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Eduardo del Toro y Leticia Guzmán.
    Eduardo del Toro y Leticia Guzmán. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Dávalos, Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez, Rebeca de Rueda y Perla Orozco.
    Manuel Dávalos, Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez, Rebeca de Rueda y Perla Orozco. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Dávalos, Jorge Echeagaray y Alejandro Yépez.
    Manuel Dávalos, Jorge Echeagaray y Alejandro Yépez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!La Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, brindó un sólido acompañamiento musical durante el concierto.
    La Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, brindó un sólido acompañamiento musical durante el concierto. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
#Ópera
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube