Tres Tenores cautivan a mazatlecos con concierto con causa

Las voces de Jorge Echeagaray, Alejandro Yépez y Manuel Dávalos protagonizaron una emotiva velada en la Parroquia Cristo Rey, donde los asistentes disfrutaron de un concierto solidario llenó de música, tradición y espíritu decembrino.

Los tenores, unieron sus voces para interpretar un repertorio cuidadosamente seleccionado de piezas clásicas y populares de la temporada, logrando cautivar al público con su potencia vocal y armonía.

La velada contó con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Pablo López, cuya ejecución aportó elegancia y solidez musical a cada interpretación, elevando la calidad artística del concierto.

El programa se enriqueció con la participación especial de las sopranos Rebeca de Rueda y Perla Orozco, quienes destacaron por su calidad vocal y sensibilidad interpretativa, sumando momentos de gran emotividad a la noche.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia musical única, enmarcada por el espíritu de solidaridad, convirtiendo el concierto en una velada memorable que combinó arte, fe y convivencia comunitaria.