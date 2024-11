Triunfan Andrea Ríos y Emiliano Quintero en Olimpiada Nacional de Astronomía

“Mi interés inició porque a todos les apantallan las fotos astronómicas, son muy bonitas, pero realmente conocer el por qué se dan muchos sucesos, y qué misterios existen detrás de ellas, fue lo que me motivó a adentrarme a la astronomía, y realmente me gusta”.

“Me gusta mucho la astronomía, me siento muy padre porque son temas que ya domino; esta será mi segunda competencia internacional, la primera fue en Panamá, y ahí conocí a muchos latinos, y eso me motivó más a estar en estos eventos, porque convives con mucha gente, somos de culturas y tradiciones diferentes, y lo mejor de esto es que todos compartimos un mismo gusto, la astronomía, por eso este año voy bastante emocionada porque volveré a participar y a conocer nuevas personas”, resaltó.

“Fue en segundo de secundaria donde obtuve mi primera medalla de oro estatal, era mi primera olimpiada, y eso me motivó a seguir participando en las olimpiadas que realiza el Centro de Ciencias cada año”, dijo.

“Ya quiero que llegue la competencia, estoy muy emocionada. Cuando me dijeron el año pasado que iría a Panamá, nos organizaron cursos, prácticas, y hoy estamos haciendo lo mismo, preparándonos con maestros, realizando muchas prácticas con el telescopio, y me siento lista para la competencia”, resaltó.

Para esta nueva competencia, dijo, se está preparando mucho más, leyendo, estudiando, resolviendo problemas, para llegar a la competencia y enfrentar todos los rangos y los temas que ahí se presenten, como pueden ser enfocados en la gravitación, coordenadas celestes, magnitudes, óptica, temperatura, y los teóricos, contenidos que pueden o no ser parte del examen a resolver.

Junto a ella está su compañero Emiliano González Quintero, él tiene 14 años de edad, y actualmente cursa el tercer año de secundaria, y a diferencia de Andrea, esta es su primera olimpiada nacional, en la que obtuvo el tercer lugar en su categoría.

“Yo ingresé a estas olimpiadas por invitación, me gusta mucho la astronomía, y por eso me animé a entrar, y para ambas competencias, tanto la estatal como la nacional, me preparé en el Centro de Ciencias, donde nos dieron capacitaciones, nos prepararon para la competencia resolviendo temas y toda clase de problemas” señaló.

Agregó que dentro de su categoría, los problemas que él tiene que resolver, son similares a los de su compañera Andrea, pero en otro rango de dificultad.

“Durante la competencia me sentí muy bien, iba seguro, preparado. Yo no iré a la competencia internacional en Costa Rica, por lo pronto creo que no hay competencias para secundarias, pero seguiré estudiando, preparándome para futuras olimpiadas”.

González Quintero dijo que el haber obtenido el tercer lugar esta Olimpiada Nacional de Astronomía, lo motiva a seguir esforzándose para los siguientes encuentros y retos por salir.

Hoy, agregó, se está enfocando más en la teoría, resolviendo problemas, y asesorándose con sus maestros; de igual manera ha exhortado a sus compañeros, para que así como él, ellos experimenten este tipo de eventos, donde aprenderán mucho.