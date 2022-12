Uma Ramírez, una apasionada del arte

El arte siempre ha estado en la vida de Uma Ramírez; le apasiona la pintura, la fotografía y la danza. Ahora, se ha puesto un nuevo reto, el ser Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, ‘Déjà vu’..

Participar como candidatas a Reina mueve los recuerdos de Uma, pues aunque es la primera de su familia en buscar la corona del Carnaval, su familia es carnavalera de corazón, y desde siempre la acercaron a esta fiesta, más su abuela, quien era su compañera fiel los domingos de desfile, cuando se sentaban juntas en el malecón para saludar a la Reina, y aventar papaquis a las comparsas.

“Yo me acuerdo mi abuela que siempre nos llevaba a ver el desfile, era algo muy gratificante para mí, de hecho, son los recuerdos más bonitos de mi vida, y recordar eso momentos con mucha alegría mucha nostalgia, que fue una de las cosas que me motivó a estar en este carnaval, aunque ya había participado porque toda mi vida he bailado”, dijo.

Uma tuvo que pasar todo un proceso emocional para tomar la decisión de participar como una de las 11 jóvenes que hoy se disputan la corona, y asegura que se encuentra en el mejor momento de su vida.

“Por una u otra razón no lo hacía antes, pero creo que ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que me siento muy bien conmigo misma, no tengo inseguridades, estoy en un muy buen momento familiar, personas y con todas mis amistades, y eso fue lo que me impulsó a que este año sí se hacía”, expresó.

“Desde que hicimos el casting con todas mis compañeras, sentí una vibra muy bonita, ya conocía a algunas y cuando las vi me dio mucho gusto saber que voy a compartir esta historia con ellas”, y explicó que su objetivo principal es disfrutar de esta experiencia y cosechar buenas amistades.

Uma no está lejos de los reflectores, pues su vida se convirtió en público al ser la novia de Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, y desde entonces su nombre suena en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Finalmente Uma agradeció el apoyo de su familia y amigos, y de la gente que era desconocida para ella pero que se le ha acercado para ofrecerle su apoyo o le ha mandado mensajes a través de las redes sociales para felicitarla por este paso.

Uma Ramírez

Porra negra

Madre: Mariana Zatarain

Ocupación: Lic. Comercio Internacional y Fotógrafa