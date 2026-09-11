Un atardecer lleno de color y glamour

Mazatlán, Sinaloa. -- Con un espectacular atardecer como escenario, Observatorio Mazatlán recibió el pasado 8 de septiembre una experiencia llena de belleza, color y glamour con la presentación de OS CXLXURS, una nueva propuesta de cosméticos que llega a la ciudad en colaboración con Cosméticos Joan.

Cosméticos exhibidos durante el evento

Bajo el concepto “Un atardecer sin prisa”, invitados especiales, personalidades de Mazatlán y reconocidos rostros vinculados al Carnaval disfrutaron de una tarde donde la belleza mexicana fue protagonista.

Andrea Garcia y Carolina Ruelas

Durante el evento, César, reconocido maquillista mexicano, compartió unas palabras con los asistentes y habló sobre esta nueva propuesta de belleza.

Desire Ayon y Orley Perez

Entre drinks y un ambiente lleno de estilo, la experiencia estuvo acompañada de mezcalitas, mientras que la música corrió a cargo de Abigail Frías, DJ encargada de poner el ritmo y crear un gran ambiente durante la celebración.

Vanessa Olivares, Aimee Rodríguez, Stefany Rodríguez, Nadia García

Los invitados disfrutaron de una tarde que combinó belleza, moda y el encanto de los atardeceres mazatlecos.

Berenice Rodríguez y Karla Galindo.

Así, OS CXLXURS y Joann celebraron el inicio de una colaboración que promete traer nuevos colores y propuestas de belleza a Mazatlán.