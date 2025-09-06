Gente
|
Convivencia deportiva

Un éxito la carrera pedestre que organiza el Colegio de Abogados Genaro Estrada, en Mazatlán

Con la participación de atletas, estudiantes y profesionales del derecho, el Colegio de Abogados Genaro Estrada celebró su tradicional carrera pedestre
Marisela González |
06/09/2025 17:34
06/09/2025 17:34

En un ambiente lleno de entusiasmo, compañerismo y energía, el Colegio de Abogados Genaro Estrada llevó a cabo con gran éxito su Carrera Pedestre 2025.

La convivencia deportiva ya se ha consolidado como una tradición anual entre los miembros del gremio jurídico y la comunidad en general.E

n el evento, que tuvo lugar en la Avenida Leonismo Internacional, tuvo la participación de alrededor de 220 competidores y se celebró en honor al abogado “Licenciado Ernesto Kelly López”.

Con esta actividad, la agrupación reafirma su compromiso con la promoción de la salud, el deporte y la integración social de las personas.

Homenaje especial

Ernesto Kelly López fue miembro impulsor de la carrera a lo largo de sus 39 años de permanencia en el colegio Genaro Estrada A. C.

  • $!Adriana Morales, presidenta del colegio, hace entrega del reconocimiento de Ernesto Kelly a su hermana Blanca Kelly, ya que el homenajeado se encontraba fuera de la ciudad.
    Adriana Morales, presidenta del colegio, hace entrega del reconocimiento de Ernesto Kelly a su hermana Blanca Kelly, ya que el homenajeado se encontraba fuera de la ciudad. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silvana María Quiñones Ramírez, deportista homenajeada por su destacada trayectoria.
    Silvana María Quiñones Ramírez, deportista homenajeada por su destacada trayectoria. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alfonso Lizárraga y Yolanda Zamora con sus hijos Victoria y Alfonso.
    Alfonso Lizárraga y Yolanda Zamora con sus hijos Victoria y Alfonso. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eitan, Johana y Norma Labrador, Perla Aguirre, Bianca y Carmen. Al frente, Juan Dariel Labrador.
    Eitan, Johana y Norma Labrador, Perla Aguirre, Bianca y Carmen. Al frente, Juan Dariel Labrador. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Saúl Sánchez, Érick Torres y Obier Hernández.
    Saúl Sánchez, Érick Torres y Obier Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Baltazar Islas, Jorge Luis Barrón, César Valencia y Jorge Baro.
    Baltazar Islas, Jorge Luis Barrón, César Valencia y Jorge Baro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexis Cifuentes, Anay Reyes, Jade Naibet Reyes y Jesús Navarro.
    Alexis Cifuentes, Anay Reyes, Jade Naibet Reyes y Jesús Navarro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Samantha Ureña, Melanie Otero, Evolet Arreola y Gretel Lira.
    Samantha Ureña, Melanie Otero, Evolet Arreola y Gretel Lira. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Montero, Martín Morales, Édgar Sarabia y Francisco Barrios.
    Daniel Montero, Martín Morales, Édgar Sarabia y Francisco Barrios. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Santiago y Felipe Pineda.
    Santiago y Felipe Pineda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guadalupe Ibarra, Anay Flores, Mara González, Ana Pérez y Violeta Germán.
    Guadalupe Ibarra, Anay Flores, Mara González, Ana Pérez y Violeta Germán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Con gran entusiasmo participó la comunidad mazatleca en la pedestre.
    Con gran entusiasmo participó la comunidad mazatleca en la pedestre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carrera
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube