Un éxito la carrera pedestre que organiza el Colegio de Abogados Genaro Estrada, en Mazatlán

En un ambiente lleno de entusiasmo, compañerismo y energía, el Colegio de Abogados Genaro Estrada llevó a cabo con gran éxito su Carrera Pedestre 2025.

La convivencia deportiva ya se ha consolidado como una tradición anual entre los miembros del gremio jurídico y la comunidad en general.E

n el evento, que tuvo lugar en la Avenida Leonismo Internacional, tuvo la participación de alrededor de 220 competidores y se celebró en honor al abogado “Licenciado Ernesto Kelly López”.

Con esta actividad, la agrupación reafirma su compromiso con la promoción de la salud, el deporte y la integración social de las personas.

Homenaje especial

Ernesto Kelly López fue miembro impulsor de la carrera a lo largo de sus 39 años de permanencia en el colegio Genaro Estrada A. C.