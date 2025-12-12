Una bohemia musical se celebra en honor a Pedro Infante en Mazatlán por su 108 aniversario

Con un ambiente festivo y emotivo, Mazatlán celebró el 108 aniversario del nacimiento de Pedro Infante, ícono del cine y la música mexicana, con una bohemia musical que reunió a intérpretes locales y fanáticos frente a la casa donde nació, hoy Museo “El Rinconcito de Pedro”.

El evento, organizado por la familia Cárdenas Ortega como parte del Festival de Pedro Infante 2025, inició con una guardia de honor y colocación de ofrenda floral en el monumento al artista ubicado en el malecón de Olas Altas.

Seguida de una caravana encabezada por motociclistas hasta llegar al museo, ubicado en la calle Constitución del Centro Histórico.

Ya frente a el museo, destacados cantantes mazatlecos como Jorge Echeagaray, Alfredo Rivas, Manuel Salas y Génesis Lafarga interpretaron algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Infante, entre ellos “100 años”, “Tu enamorado” y “Deja que salga la luna”.

Las interpretaciones emocionaron al público asistente, que cantó y aplaudió gran parte de la noche.

La velada, de acceso gratuito y abierta al público, rindió homenaje no solo a la figura artística de Pedro Infante, sino también a su legado duradero en la cultura popular mexicana.