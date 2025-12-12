Gente
Concierto

Una bohemia musical se celebra en honor a Pedro Infante en Mazatlán por su 108 aniversario

En la casa natal del ídolo sinaloense, convertida en Museo ‘El Rinconcito de Pedro’, decenas de admiradores y cantantes locales se reunieron para rendir homenaje al cantante con una bohemia musical llena de nostalgia, canto y orgullo mexicano.
Marisela González |
12/12/2025 13:34
Con un ambiente festivo y emotivo, Mazatlán celebró el 108 aniversario del nacimiento de Pedro Infante, ícono del cine y la música mexicana, con una bohemia musical que reunió a intérpretes locales y fanáticos frente a la casa donde nació, hoy Museo “El Rinconcito de Pedro”.

El evento, organizado por la familia Cárdenas Ortega como parte del Festival de Pedro Infante 2025, inició con una guardia de honor y colocación de ofrenda floral en el monumento al artista ubicado en el malecón de Olas Altas.

Seguida de una caravana encabezada por motociclistas hasta llegar al museo, ubicado en la calle Constitución del Centro Histórico.

Ya frente a el museo, destacados cantantes mazatlecos como Jorge Echeagaray, Alfredo Rivas, Manuel Salas y Génesis Lafarga interpretaron algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Infante, entre ellos “100 años”, “Tu enamorado” y “Deja que salga la luna”.

Las interpretaciones emocionaron al público asistente, que cantó y aplaudió gran parte de la noche.

La velada, de acceso gratuito y abierta al público, rindió homenaje no solo a la figura artística de Pedro Infante, sino también a su legado duradero en la cultura popular mexicana.

  • $!Jorge Luna, Joseline Cárdenas, Sandra Ortega, Daniel y Leonardo Cárdenas.
    Jorge Luna, Joseline Cárdenas, Sandra Ortega, Daniel y Leonardo Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Motociclistas realizaron un recorrido en honor a Pedro Infante.
    Motociclistas realizaron un recorrido en honor a Pedro Infante. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan Carlos Hernández se caracterizó como Pedro Infante.
    Juan Carlos Hernández se caracterizó como Pedro Infante. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Un grupo de motociclistas montaron guardia en la imagen de Pedro Infante ubicada en Olas Altas.
    Un grupo de motociclistas montaron guardia en la imagen de Pedro Infante ubicada en Olas Altas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jorge Echeagaray fue uno de los artistas que participaron en la velada.
    Jorge Echeagaray fue uno de los artistas que participaron en la velada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Intérpretes locales llenan de emoción el escenario frente al Museo “El Rinconcito de Pedro” con temas legendarios de Pedro Infante en el concierto aniversario.
    Intérpretes locales llenan de emoción el escenario frente al Museo “El Rinconcito de Pedro” con temas legendarios de Pedro Infante en el concierto aniversario. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Eugenia Hernández, Beatriz Zúñiga, Yolanda Echeagaray y Martha Velarde.
    María Eugenia Hernández, Beatriz Zúñiga, Yolanda Echeagaray y Martha Velarde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Sandra Ortega expresó unas palabras a los presentes.
    Sandra Ortega expresó unas palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Israel Santiago y Teresa Olivo.
    Israel Santiago y Teresa Olivo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Itzel Carlo, Anai Elizondo, Romino Carlo y Mayra Martínez.
    Itzel Carlo, Anai Elizondo, Romino Carlo y Mayra Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Elena Ceja y Fernando Jiménez.
    María Elena Ceja y Fernando Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernanda Jiménez, Cecilia Ceja y Laura Fernández.
    Fernanda Jiménez, Cecilia Ceja y Laura Fernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daniel David, Hiram Guzmán, Enrique Ceceña, Eduardo Melín, Rogelio Zamora, y Agustín Salas.
    Daniel David, Hiram Guzmán, Enrique Ceceña, Eduardo Melín, Rogelio Zamora, y Agustín Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Concepción de Narcio, Rosario Villavicencio, Uva Dina de Cárdenas y Anita Chazón.
    Concepción de Narcio, Rosario Villavicencio, Uva Dina de Cárdenas y Anita Chazón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rebeca Rojas y Elizabeth Reyna.
    Rebeca Rojas y Elizabeth Reyna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
