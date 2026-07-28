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Exposición

Una mirada a los tiburones desde la ciencia y la fotografía

La exposición ‘Visiones de Tiburones’, del investigador Édgar Becerril, abrió sus puertas en el Gran Acuario Mazatlán.
Marisela González |
28/07/2026 11:36
28/07/2026 11:36

Con una colección de más de 20 imágenes obtenidas durante expediciones científicas, el investigador y fotógrafo Édgar Becerril inauguró la exposición “Visiones de Tiburones” en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

La muestra busca acercar al público a la importancia de estas especies para los ecosistemas marinos, además de promover su conservación a través de la fotografía y la divulgación científica.

Durante la apertura, directivos del recinto e invitados realizaron un recorrido por la exhibición, que permanecerá abierta durante los próximos tres meses y reúne imágenes premiadas internacionalmente, así como material biológico de distintas especies de tiburones del Pacífico mexicano.

  • $!El investigador y fotógrafo Édgar Becerril comparte una mirada cercana al mundo de los tiburones a través de su lente.
    El investigador y fotógrafo Édgar Becerril comparte una mirada cercana al mundo de los tiburones a través de su lente. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Édgar Eduardo Becerril junto a Rafael Lizárraga y Simon Norris, director ejecutivo y general, respectivamente, del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.
    Édgar Eduardo Becerril junto a Rafael Lizárraga y Simon Norris, director ejecutivo y general, respectivamente, del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Silvia Tuhajon, María de Lourdes Bortolotti y María Albina Brambila.
    Silvia Tuhajon, María de Lourdes Bortolotti y María Albina Brambila. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ernesto García, José Luís Valdez y María Elena García
    Ernesto García, José Luís Valdez y María Elena García ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adreissa Páez Michel explica a Carlos Montoya sobre la dentadura de los tiburones, lo que le permitió conocer más sobre la adaptación de estas especies.
    Adreissa Páez Michel explica a Carlos Montoya sobre la dentadura de los tiburones, lo que le permitió conocer más sobre la adaptación de estas especies. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rafael Lizárraga y Simon Norris junto a Óscar Guzon.
    Rafael Lizárraga y Simon Norris junto a Óscar Guzon. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Autoridades del Gran Acuario Mazatlán, el expositor e invitados realizaron el corte del listón de la exposición “Visiones de Tiburones”.
    Autoridades del Gran Acuario Mazatlán, el expositor e invitados realizaron el corte del listón de la exposición “Visiones de Tiburones”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adreissa Páez Michel, directora del Centro de Investigaciones Oceánicas (CIO) y directora de Comunicación de la Ciencia en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.
    Adreissa Páez Michel, directora del Centro de Investigaciones Oceánicas (CIO) y directora de Comunicación de la Ciencia en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Asistentes recorrieron la exposición “Visiones de Tiburones”, que invita a reflexionar sobre la conservación de estas especies.
    Asistentes recorrieron la exposición “Visiones de Tiburones”, que invita a reflexionar sobre la conservación de estas especies. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La exposición está integrada por elementos del Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés, del Gran Acuario Mazatlán, Laboratorio de Ictiología y Pesquerías del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
    La exposición está integrada por elementos del Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés, del Gran Acuario Mazatlán, Laboratorio de Ictiología y Pesquerías del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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