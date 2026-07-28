Una mirada a los tiburones desde la ciencia y la fotografía

Con una colección de más de 20 imágenes obtenidas durante expediciones científicas, el investigador y fotógrafo Édgar Becerril inauguró la exposición “Visiones de Tiburones” en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

La muestra busca acercar al público a la importancia de estas especies para los ecosistemas marinos, además de promover su conservación a través de la fotografía y la divulgación científica.

Durante la apertura, directivos del recinto e invitados realizaron un recorrido por la exhibición, que permanecerá abierta durante los próximos tres meses y reúne imágenes premiadas internacionalmente, así como material biológico de distintas especies de tiburones del Pacífico mexicano.