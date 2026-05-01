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Corte de listón

Una noche de arte y encuentro en el Museo de Arte de Mazatlán

Alrededor de 170 asistentes se reunieron para disfrutar de nuevas propuestas artísticas y convivir en un ambiente cultural
Marisela González |
01/05/2026 12:29
01/05/2026 12:29

En un ambiente de convivencia y apreciación artística, el Museo de Arte de Mazatlán fue sede de una exitosa doble inauguración que reunió a más de 170 asistentes, quienes se dieron cita para conocer las propuestas expositivas y compartir una velada cultural.

Se abrieron las muestras “Soñar el jardín bajo los escombros del concreto”, de la artista Paulina Collard, la cual invita a reflexionar sobre la relación entre naturaleza y urbanización.

Y la de exposición de Manuel Alencaster, quien compartió que esta retrospectiva presenta en su mayoría obra inédita, articulada a partir de una nueva serie titulada Nido. Señaló que “la futura visión de la naturaleza es el hilo conductor” de su trabajo.

Durante la noche, los asistentes recorrieron las salas, intercambiaron opiniones sobre las obras y disfrutaron de un ambiente relajado que favoreció el diálogo entre artistas, promotores culturales y público en general.

Al final, los presentes compartieron un momento ameno, reafirmando el interés por este tipo de eventos que acercan el arte a la sociedad.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 14 de junio, ofreciendo a visitantes locales y turistas la oportunidad de recorrer dos propuestas que, desde lenguajes distintos, invitan a la reflexión sobre la relación del ser humano con su entorno, la memoria y la naturaleza.

  • $!El director del museo, Mario Alberto Chávez Noriega, dio la bienvenida y pidió un aplauso en memoria de la poeta sinaloense Ana Belén López.
    El director del museo, Mario Alberto Chávez Noriega, dio la bienvenida y pidió un aplauso en memoria de la poeta sinaloense Ana Belén López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los artistas realizaron el corte simbólico del listón, marcando el inicio de la velada artística.
    Los artistas realizaron el corte simbólico del listón, marcando el inicio de la velada artística. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Claudia Zataráin, Paulina Collard, Rodrigo Zataráin, Maru Llamas y Lique Rojo.
    Claudia Zataráin, Paulina Collard, Rodrigo Zataráin, Maru Llamas y Lique Rojo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Fernando Quiroz y Elva Antuna.
    Fernando Quiroz y Elva Antuna. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!René Jibdes, Charlotte Loyzaga y Manuel Alencaster.
    René Jibdes, Charlotte Loyzaga y Manuel Alencaster. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Paulina Collard y Rodrigo Zataráin.
    Paulina Collard y Rodrigo Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Macrina Arce, Manuel Alencaster, Marysol Galván, Francisco Valenzuela y Aldo Galván.
    Macrina Arce, Manuel Alencaster, Marysol Galván, Francisco Valenzuela y Aldo Galván. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ricardo Sánchez, Lucero Sánchez y Eduardo Partenzza.
    Ricardo Sánchez, Lucero Sánchez y Eduardo Partenzza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Judith Vázquez, Sylwia y Max Patatyn.
    Judith Vázquez, Sylwia y Max Patatyn. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sofía Silva y Aurora Acosta
    Sofía Silva y Aurora Acosta ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La comunidad artística y público en general se dieron cita para apreciar las propuestas de Paulina Collard y Manuel Alencaster.
    La comunidad artística y público en general se dieron cita para apreciar las propuestas de Paulina Collard y Manuel Alencaster. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Asistentes recorrieron las salas del Museo de Arte de Mazatlán durante una velada dedicada al arte y la convivencia.
    Asistentes recorrieron las salas del Museo de Arte de Mazatlán durante una velada dedicada al arte y la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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