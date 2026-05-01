Una noche de arte y encuentro en el Museo de Arte de Mazatlán

En un ambiente de convivencia y apreciación artística, el Museo de Arte de Mazatlán fue sede de una exitosa doble inauguración que reunió a más de 170 asistentes, quienes se dieron cita para conocer las propuestas expositivas y compartir una velada cultural.

Se abrieron las muestras “Soñar el jardín bajo los escombros del concreto”, de la artista Paulina Collard, la cual invita a reflexionar sobre la relación entre naturaleza y urbanización.

Y la de exposición de Manuel Alencaster, quien compartió que esta retrospectiva presenta en su mayoría obra inédita, articulada a partir de una nueva serie titulada Nido. Señaló que “la futura visión de la naturaleza es el hilo conductor” de su trabajo.

Durante la noche, los asistentes recorrieron las salas, intercambiaron opiniones sobre las obras y disfrutaron de un ambiente relajado que favoreció el diálogo entre artistas, promotores culturales y público en general.

Al final, los presentes compartieron un momento ameno, reafirmando el interés por este tipo de eventos que acercan el arte a la sociedad.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 14 de junio, ofreciendo a visitantes locales y turistas la oportunidad de recorrer dos propuestas que, desde lenguajes distintos, invitan a la reflexión sobre la relación del ser humano con su entorno, la memoria y la naturaleza.