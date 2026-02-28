$!Unidad y sabor: chefs de Mazatlán se unen en la Kermés Gastronómica ‘Cocinando con Propósito’

En un ambiente de solidaridad, sabor y compañerismo, el chef Luis Osuna Vidaurri destacó la importancia de la unidad durante la Kermés Gastronómica “Cocinando con Propósito”, celebrada en Mazatlán, un encuentro que reunió a más de 16 cocineros locales con el objetivo de apoyar a la chef Andrea Lizárraga, quien sufrió un accidente meses atrás.

“El propósito es muy claro, apoyarnos entre todos”, expresó Osuna Vidaurri al explicar que este evento no solo tiene una causa noble, sino que también representa un mensaje contundente de cohesión dentro del gremio restaurantero.

Subrayó que la fortaleza de la gastronomía mazatleca radica en la colaboración entre generaciones, donde cocineros con amplia trayectoria trabajan hombro a hombro con jóvenes talentos que comienzan a abrirse paso en la escena culinaria local.

Lejos de tratarse de una competencia, el chef puntualizó que se vive una verdadera colaboración intergeneracional.

“No es un choque, es una colaboración entre generaciones de cocineros para mandar un mensaje de unidad. Sí se pueden hacer las cosas juntos”, afirmó, resaltando que el sector restaurantero atraviesa momentos que exigen cohesión, estabilidad y comunicación positiva.

Durante la kermés, cada participante presentó un platillo insignia de su cocina, ofreciendo a los asistentes una muestra representativa del talento local.