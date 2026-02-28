$!Unidad y sabor: chefs de Mazatlán se unen en la Kermés Gastronómica ‘Cocinando con Propósito’

En un ambiente de solidaridad, sabor y compañerismo, el chef Luis Osuna Vidaurri destacó la importancia de la unidad durante la Kermés Gastronómica “Cocinando con Propósito”, celebrada en Mazatlán, un encuentro que reunió a más de 16 cocineros locales con el objetivo de apoyar a la chef Andrea Lizárraga, quien sufrió un accidente meses atrás.
“El propósito es muy claro, apoyarnos entre todos”, expresó Osuna Vidaurri al explicar que este evento no solo tiene una causa noble, sino que también representa un mensaje contundente de cohesión dentro del gremio restaurantero.
Subrayó que la fortaleza de la gastronomía mazatleca radica en la colaboración entre generaciones, donde cocineros con amplia trayectoria trabajan hombro a hombro con jóvenes talentos que comienzan a abrirse paso en la escena culinaria local.
Lejos de tratarse de una competencia, el chef puntualizó que se vive una verdadera colaboración intergeneracional.
“No es un choque, es una colaboración entre generaciones de cocineros para mandar un mensaje de unidad. Sí se pueden hacer las cosas juntos”, afirmó, resaltando que el sector restaurantero atraviesa momentos que exigen cohesión, estabilidad y comunicación positiva.
Durante la kermés, cada participante presentó un platillo insignia de su cocina, ofreciendo a los asistentes una muestra representativa del talento local.
En su caso, Osuna Vidaurri llevó un taco de pulpo zarandeado con frijol refrito y un cremoso de aguachile con requesón, propuesta que refleja la creatividad y el arraigo a los sabores del puerto.
El formato tipo kermés permitió que el público recorriera los distintos estantes, conviviera con los chefs y conociera de cerca sus propuestas culinarias.
El evento registró lleno total, con boletos agotados semanas antes, lo que, según Osuna Vidaurri, demuestra el espíritu solidario de la comunidad mazatleca.
“El mazatleco apoya, le gusta apoyar y es solidario”, señaló, destacando la energía positiva que se vivió durante el evento.
Además de respaldar a su colega, los chefs aprovecharon el espacio para reafirmar que la gastronomía local es uno de los pilares más importantes de la identidad de Mazatlán.
Osuna Vidaurri aseguró que los restaurantes del destino están plenamente capacitados para recibir al turismo y ofrecer experiencias culinarias de alto nivel, impulsadas también por nuevas generaciones que están innovando y elevando la calidad gastronómica.
Finalmente, hizo un llamado tanto a locales como a visitantes a consumir lo propio y a acudir a restaurantes, fondas, taquerías, carretas y marisquerías.
“Hay que salir a consumir local, apoyar a nuestros cocineros y a nuestros restaurantes”, enfatizó.
La Kermés Gastronómica “Cocinando con Propósito” no solo cumplió su objetivo solidario, sino que dejó claro que cuando el gremio se une, la gastronomía se convierte en un motor de esperanza, identidad y reconstrucción social para Mazatlán.