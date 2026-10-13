Unity Day concluye con un compromiso que se vive todos los días

Con mensajes de paz, compromisos por un mundo mejor y actividades artísticas, alumnos del Instituto Senda del Río participaron en el cierre de la semana Unity Day, una celebración que promueve la aceptación, la inclusión, la amabilidad y la convivencia en la comunidad educativa.

El Ágora del Instituto fue el escenario de este encuentro, en el que estudiantes desde Prematernal hasta Preparatoria compartieron los resultados de las actividades realizadas durante la semana, así como sus compromisos para construir una comunidad escolar más respetuosa, inclusiva y solidaria.

Uno de los trabajos fue el Pasaporte por la Paz, en el que los alumnos escribieron compromisos personales para contribuir a un mundo mejor. También elaboraron eslabones de una cadena en la que escribieron pensamientos, deseos, reflexiones y frases relacionadas con la paz, que fueron colocados en la Paloma Senda como símbolo de unidad.

Entre los compromisos expresados por los estudiantes destacaron el amor, la unidad, el respeto, la ayuda mutua, el apoyo a los demás y el respeto a sus maestros. También asumieron la responsabilidad de utilizar palabras que animen, motiven y levanten el ánimo de quienes los rodean.

La muestra incluyó baile y canto con pañuelos blancos, como símbolo de paz, así como un mural dividido en tres partes, con relieves que representaban los valores de la semana y los compromisos para mejorar tanto el entorno escolar como la sociedad.

Beatriz Adriana González Rodríguez, directora general del Instituto Senda del Río, invitó a los estudiantes a llevar a la práctica los valores expresados durante las actividades y a convertirlos en una forma de convivencia cotidiana.

“Lo que realmente necesitamos ver es en la vida diaria. ¿Cómo convivimos, compartimos, nos respetamos, nos tratamos uno al otro?”, expresó ante los alumnos.

La directora destacó que las reflexiones compartidas durante la clausura representan la voz de la comunidad estudiantil.

Señaló que, aunque escribir los compromisos es un primer paso, el reto consiste en practicarlos todos los días, dentro y fuera del salón de clases, durante el recreo, en las actividades deportivas y en los actos escolares.

González Rodríguez convocó a los estudiantes a realizar una reflexión personal sobre su comportamiento y a asumir la responsabilidad de ser embajadores de los mensajes compartidos durante la semana.

“Que Unity Day no sea Unity Day, que sea Unity Every Day. No lo dejemos para un día de celebración. Véanlo cada quien en sus acciones diarias”.