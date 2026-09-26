Usando la lógica inversa

A nadie le gusta que le mientan en su cara y menos en cosas importantes, la lógica inversa permite ver la otra cara de la realidad que se presume.

¿Es verdad o es mentira?

Esta es la pregunta que nos hacemos ante lo que nos prometen y presumen, distinta al dilema que el Hamlet de Shakespeare se hacía hacia ante la adversidad, “Ser o no ser: Esta es la cuestión ¿Qué es más noble? ¿Seguir aguantando o acabar con todo?”. Algo parecido a Hamlet le sucede a muchos empresarios, agricultores, acuicultores, pequeños comerciantes, amas de casa y a millones en el país. La mentira que conviene Cuando una muchedumbre de personas decide por las razones que sean - interés, deseos, ideología- adoptar una mentira oficial como la realidad incuestionable, surgen los problemas. El tsunami de la verdad aparecerá después. Podemos capotear la realidad pero esta termina imponiéndose por sí sola. Ante la verdad surge un dilema: rendirnos a ella o hacernos tontos. Pero la vida se encarga de destruir nuestras mentiras como pompas de jabón.

Las verdades oficiales

La frase “dime de qué presumes y te diré quién eres” nos invita a ver la realidad con lógica inversa. Aplicada a los políticos, sean del color que sean, resulta muy útil. Se conoce a un presidente por cómo maneja las crisis, conocer esto es de gran utilidad para todo el país. La presidente en su gira nacional llamada “Honestidad y Resultados” está revelando nuevas verdades. En su venida, más que escuchar formalmente a los sectores en crisis y hacerlos sentir atendidos, su gran audiencia estuvo compuesta por los burócratas, servidores de la nación, simpatizantes y un gran número de acarreados. Aquí algunas de esas verdades:

La verdad vista al revés.

1. Ante el clamor de la violencia imparable. Expresó “el gobierno tiene desplegados aquí a más de 20 mil elementos de las fuerzas federales” del ejército. La lógica inversa: presumir tal cantidad manifiesta que el gobierno federal ni estatal no tienen el control ni la soberanía del territorio. Aquí todos sabemos, como en muchas otras regiones del país, que los narcos mandan, ni se les combate a fondo por más soldados patrullando. Hay bases para indicar que la guerra va a continuar. 2. Las tarjetas. Ella presume que a nivel nacional las tarjetas del Bienestar superan el billón de pesos. “Aquí en Sinaloa 1 millón, 128 mil personas reciben un apoyo directo. Lógica inversa: colgarse la presidente la medalla de esa magnitud de apoyo revela el tamaño de la pobreza. Exhibe una emergencia y la confesión de una economía lícita desmantelada. Mientras más pobreza haya, más necesario se vuelve el estado y con su ayuda condiciona los votos. La gente préspera no pide limosna, exige la seguridad y las condiciones que le fueron arrebatadas. 3. La crisis económica. Se han dado “Paquetes extraordinarios” y “apoyos históricos” a los sectores productivos y prometido “soberanía alimentaria”. Agregó: “el Gabinete Federal acudirá a Sinaloa a otorgar atención directa”. La realidad. Hay una crisis mixta: el bajo precio del maíz, la sequía, la violencia, las extorsiones, más la falta de fomentos y las trabas burocráticas de los apoyos oportunos, dejando a otros pendientes de pago, y la importación ilegal de camarón, han provocado que la agricultura y la acuacultura sufran una severa crisis de insolvencia, ya no son sujetos de crédito y muchos han perdido su patrimonio. Líderes agrícolas estiman que entre 244 a 300 mil hectáreas se dejarán de sembrar para el próximo ciclo, a pesar de haber suficiente agua. Los comerciantes por la violencia y al quedar desamparados por falta de apoyos fiscales y de pagos al IMSS, enfrentan cierres masivos. Hay una crisis estructural que frena la recuperación del estado. Las visitas de los secretarios aquí no garantizan fluidez ni resultados. Harfuch con el alto mando vino varias veces y la violencia empeora.

La verdad debajo de la crisis

La federación tiene varios fondos para rescatar a los estados en crisis, para ello urge activar el botón de La Declaratoria Federal de Emergencia Económica, congelar temporalmente las cuotas fiscales del SAT y del IMSS, inyectar garantías masivas en NAFIN y FIRA para absorber las carteras vencidas. Esto ayudaría temporalmente, pero la violencia tendría que dejar de ser una amenaza, para eso se necesita imponer el orden. Estos fondos de contingencia económica de gran peso para rescatar Sinaloa no se han activado. Al parecer para blindar la recaudación y quizás, para evitar el costo político de reconocer a un estado en crisis. Resultan muy reveladoras las palabras de la presidente en Culiacán este mes de septiembre “el recurso del pueblo va para el pueblo”. “¡Sinaloa no está solo! Siempre lo vamos a apoyar en todo. Gobierno unido y pueblo unido jamás será vencido”. En el manejo de las crisis, los bomberos son más efectivos al inicio del incendio, no cuando la asfixia financiera ya arrasó.

A nadie le gusta que le mientan en su cara y menos en cosas importantes, la lógica inversa permite ver la otra cara de la realidad que se presume.