Hacia la grandeza educativa es la nueva meta que el Instituto Senda se ha marcado en Culiacán para este nuevo inicio de ciclo escolar, dando la bienvenida a sus alumnos en las áreas de prematernal, maternal, kínder, primaria, secundaria y preparatoria, pero además, recibiendo con gusto al nuevo director general de la institución, al Dr. HC. Xavier Maytorena García.

En una amena charla con él, compartió estar comprometido en dar continuidad a este proyecto educativo que han construido desde hace 38 años, donde la excelencia y los valores de su modelo educativo son fundamentales, sin dejar de lado la ética que los distingue y que seguirá acompañando la vida de cada uno de sus alumnos.

“Es un reto muy bonito, yo cumplí ocho años al frente del Consejo Directivo como presidente. Durante esos ocho años aprendí muy buena parte de la operatividad del colegio, aprendí a quererlo más, me involucré mucho con el personal y con los alumnos en esa parte del día a día. El Consejo de Comunidad del Pacífico, máximo órgano rector de Instituto Senda, buscando reforzar a nuestra institución, nos sugieren hacer un enroque, ahora la MDH. Claudia Yolanda Aguilar Enríquez se integra a dicho Consejo, en donde continuará velando por los intereses del colegio, mientras que yo asumo la dirección”, destacó. Subrayó que esta decisión se tomó para asegurar la continuidad del modelo educativo, logrando con ello que este cambio de dirección se dé bajo una coordinación óptima”, indicó.

“Para mí es un reto, si bien en el ámbito profesional me he desarrollado en proyectos muy grandes, no había tenido la oportunidad de participar en el ámbito educativo en un proyecto tan especial como lo es Senda. Mis mayores compromisos son, número uno, aportar más fuerza al gran equipo con el que cuento, el cual tiene muchísima experiencia, por lo que yo vengo a sumar, y número dos, mantener el modelo educativo de vanguardia y excelencia que nos ha caracterizado por 38 años”.

Agregó también que cuando asume una responsabilidad, lo hace con plena convicción de hacer lo que se tiene que hacer y siempre con el mayor compromiso.

Desde siempre, la capacitación constante ha sido fundamental para sus docentes, por ello es que desde hace dos años la institución educativa realiza su Congreso Knowmads Yes you can! en el que los maestros realizan investigaciones y ponencias ante sus compañeros desde su área de especialización, y aquí se comparten las nuevas tendencias, multiplicando ese conocimiento entre todos los docentes.

Este año, se contó con la participación de ponentes de talla internacional que vinieron a enriquecer el evento, lo que viene a detonar una serie de actividades que nuestros maestros realizarán a lo largo del ciclo escolar con sus alumnos, y así desarrollar y presentar aprendizajes significativos en los diferentes ámbitos y materias.