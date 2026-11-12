$!Valdez Baluarte invita a participar en su segunda carrera con causa

CULIACÁN._ Con el objetivo de apoyar prótesis a personas con discapacidad, Mueblerías Valdez Baluarte invitó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de su carrera, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre y abarcará las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros en rama femenil y varonil.

Para esta edición, Valdez Baluarte destinará lo recaudado a la Fundación Markoptic, que se dedica a la donación de dispositivos médicos y electrónicos a personas con discapacidad, y, en este caso, se apoyará a que tres personas beneficiadas reciban prótesis para volver a caminar.

En su mensaje, la directora de Recursos Humanos de Valdez Baluarte, Martha Valdez Ayón, señaló que esta carrera busca promover la solidaridad, la participación ciudadana y la creación de espacios para la unión de colaboradores. También dijo estar orgullosa de poder contribuir con Marcoptic en la atención a personas con discapacidad.

“Nos llena de orgullo sumar esfuerzos con la fundación Markoptic porque estamos convencidos de que apoyar a quienes tienen alguna discapacidad, es una responsabilidad que debemos compartir, hoy queremos invitar a toda la sociedad a ser parte de esta causa porque cada participación cuenta y cada paso puede marcar la diferencia”, expresó.