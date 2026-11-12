$!Valdez Baluarte invita a participar en su segunda carrera con causa

CULIACÁN._ Con el objetivo de apoyar prótesis a personas con discapacidad, Mueblerías Valdez Baluarte invitó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de su carrera, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre y abarcará las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros en rama femenil y varonil.
Para esta edición, Valdez Baluarte destinará lo recaudado a la Fundación Markoptic, que se dedica a la donación de dispositivos médicos y electrónicos a personas con discapacidad, y, en este caso, se apoyará a que tres personas beneficiadas reciban prótesis para volver a caminar.
En su mensaje, la directora de Recursos Humanos de Valdez Baluarte, Martha Valdez Ayón, señaló que esta carrera busca promover la solidaridad, la participación ciudadana y la creación de espacios para la unión de colaboradores. También dijo estar orgullosa de poder contribuir con Marcoptic en la atención a personas con discapacidad.
“Nos llena de orgullo sumar esfuerzos con la fundación Markoptic porque estamos convencidos de que apoyar a quienes tienen alguna discapacidad, es una responsabilidad que debemos compartir, hoy queremos invitar a toda la sociedad a ser parte de esta causa porque cada participación cuenta y cada paso puede marcar la diferencia”, expresó.
Por su parte, Janeth Valdez, directora de Tesorería, resaltó la importancia de este tipo de eventos, los cuales motivan a las nuevas generaciones a participar en eventos deportivos, ya que se contribuye a la salud y se trabaja por un mejor futuro.
“Esta carrera representa nuestro compromiso de seguir construyendo comunidad, de crecer de la mano de las familias sinaloenses y de impulsar iniciativas que dejen una huella positiva en las nuevas generaciones porque en Valdez Baluarte creemos que una sociedad más fuerte comienza cuando avanzamos juntos”, puntualizó.
La Carrera Valdez Baluarte dará inicio en punto de las 7:00 horas, desde Doctor Luis G de la Torre, frente a Forum Culiacán, teniendo intervalos de tres minutos entre las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Una vez finalizada la competición, los tres primeros lugares tanto de rama femenil y varonil recibirán premios en efectivo.
Aunado a esto, el evento contará con música y sorpresas durante la ruta, así como una feria de stands de patrocinadores, donde habrá regalos, souvenirs y cortesías.
El costo del kit de corredor será de 300 pesos y, en esta ocasión habrá venta de kits para mascotas, las cuales podrán acompañar al corredor durante la ruta, estas tendrán un precio de 100 pesos, lo recaudado se destinará a la fundación Balto y Togo.
Las personas interesadas en inscribirse deberán ingresar a la plataforma Cronohub.com y, para más información pueden ingresar a las redes sociales de Carrera Valdez Baluarte.