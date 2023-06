El Instituto Senda desde su formación se ha regido con una política que se centra en el desarrollo personal y académico de sus alumnos. Esta forma de enseñanza se ha consolidado en diez valores, los Valores Senda.

Piedad del Carmen Tafoya Moreno, Coordinadora de Formación y Psicopedagogía del Instituto Senda, expuso que los Valores Senda es un seguimiento de formación que la institución aplica para el desarrollo personal de sus estudiantes, pues los primeros aprendizajes son en familia.

“Los Valores Senda son un programa permanente que Senda abraza desde que se formó. Comprende el fomentar en los niños, enriquecer y complementar los valores que se viven desde familia, considerando que para nosotros la familia pues es la primera escuela en virtudes”, señaló la especialista en psicopedagogía.

“Partiendo de ahí reconocemos que una institución educativa tiene que hacer esta labor, precisamente, de enriquecer, desarrollar y fomentar estos valores. Son los que vienen y marcan el comportamiento en los niños, por eso nos parece fundamental de este trabajo, contamos nosotros con un programa permanente de valores que es parte de la formación integral, es parte del modelo educativo de Senda donde el apartado académico, es muy importante, pero también en el apartado formativo es como formar a las personitas, como formar esos seres humanos que estén orientados hacia el bien y que esas pautas de comportamiento sean precisamente regidas por estos valores”.

Los Valores Senda abarcan enseñanzas para la convivencia y para la formación individual de niños y niñas.

“Podemos reconocer como valores universales valores morales que también son fundamentales para poder vivir en comunidad”, explicó Tafoya Moreno.

“Manejamos principalmente 10 valores: la honestidad, la responsabilidad, la tenacidad, la amistad, el compromiso, el respeto, la espiritualidad, la justicia, solidaridad y alegría”.

Además de promover los Valores Senda de manera teórica, el instituto realiza actividades a lo largo del ciclo escolar para difundirlos en la práctica y que los alumnos los integren en su vida.

“Nosotros nos movemos, pues abarcan muchos más, pero todas las actividades y eventos que comprenden nuestro programa Senda es precisamente con la finalidad de promover estos valores, que los niños lo vivan. Los valores no es darlos a conocer nada más, se tienen que aprender en la en la vida diaria, en la vivencia, es donde ellos realmente pueden desarrollarlos”, mencionó la funcionaria.

“Si no los viven, no los hacen suyos, no los internalizan y al fin de cuentas, el poner en práctica estas acciones del día a día son los que van a formar esos hábitos en ellos, los van a llevar a formar en sí”.

Con este plan integral de formación el Instituto Senda apuesta por convertir a sus alumnos en personas que lleven su vida apegados a valores a beneficio de ellos mismos y de la comunidad que les rodea.

“Ellos terminan haciendo los suyos los internalizan y los hacen suyos, entonces ahí es cuando ya la persona se rige bajo sus esos valores que ya son parte de su personalidad de su carácter y es precisamente lo que buscamos que en este proceso formativo los niños saquen lo mejor de sí mismos siempre orientados hacia el bien”, puntualizó.