Venados anuncia actividades sociales para fortalecer vínculo con la comunidad

Con el objetivo de reforzar su cercanía con la comunidad y apoyar distintas causas sociales, Venados Mazatlán dio a conocer una serie de actividades altruistas y recreativas que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Entre las iniciativas destacan el Gran Bazar MazFest, la campaña Tapatón, Libretón y Pettón 2026, así como un Taller de Lectura Infantil, eventos que buscarán reunir a las familias mazatlecas en torno a actividades culturales, recreativas y solidarias.

Los pormenores de estos programas fueron presentados por Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados Mazatlán; Paúl Luque, director comercial del club; Ninfa Padrón, representante de MazFest; Carlos Peraza, directivo de la Secundaria Federal número 3, y Elizabeth López, presidenta de Casa Valentina.

Barros Cebreros destacó que la finalidad del club es mantener un contacto cercano con la ciudadanía, que siempre está pendiente de las actividades del equipo local.

Uno de los eventos principales será el Gran Bazar MazFest, programado para el próximo 19 de abril en el estadio Teodoro Mariscal.

La jornada se desarrollará de 13:00 a 18:00 horas y contará con música en vivo, bailables, shows, pintacaritas, talleres infantiles, brincolines y diversas actividades pensadas para la convivencia familiar.

En el marco del mes de abril, considerado el mes de los niños, los organizadores señalaron que buscan generar espacios de diversión y participación para la comunidad.

“Este mes de abril, el mes de los niños, queremos tener eventos que cada día sumen más a los mazatlecos”, expresó Ninfa Padrón, quien invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales del club y de MazFest para conocer más detalles de las actividades.

Otra de las iniciativas será la campaña Tapatón, Libretón y Pettón 2026, que se realizará en beneficio de Casa Valentina, institución que brinda apoyo a niños con cáncer.

La meta será recaudar 10 toneladas de tapitas, y el centro de recaudación será el estadio Teodoro Mariscal, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Elizabeth López, presidenta de Casa Valentina, destacó la importancia de este tipo de acciones solidarias para continuar brindando atención a los menores y sus familias.

“Con cada tapita no sólo recaudamos una tapita, recaudamos amor para nuestros niños. Lo único que pedimos es que su basura se convierta en ayuda. Los invitamos a que este 23 de abril se unan a este evento”, expresó.

Las tapitas serán recolectadas en las instalaciones del estadio, ya que la intención del club es generar sinergia con instituciones de asistencia social.

Asimismo, los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo se realizará un Taller de Lectura Infantil en el Estadio Teodoro Mariscal, en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

La actividad contará con el apoyo de la Librería El Caracol, dirigida por Laura Medina, mientras que la persona encargada de impartir el taller será anunciada próximamente.

Autoridades del club y organizadores reiteraron la invitación a la ciudadanía para participar en estas actividades que combinan entretenimiento, cultura y solidaridad.