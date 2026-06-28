Viajan fans de ‘Star Wars’ por toda la galaxia, a través de su música

Un recorrido por una galaxia muy, muy lejana, fue el que disfrutó el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar del concierto Star Fest Sinfónico, el cual contó con muchas sorpresas para todos los seguidores de la exitosa saga de Star Wars, y la música creada por John Williams.

Dirigido por el maestro Alexandre Da Acosta, quien para este concierto respondió al nombre de “Darth Acosta”, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, brindó un recorrido musical por las nueve películas de la saga, desde el Episodio 1, hasta la última y reciente entrega de El Mandalorian y Grogu.

Previo al concierto, el público fue recibido en el lobby por figuras de personajes como Darth Vader, Stormtrooper, así como cosplayers vestidos de personajes icónicos de la saga, posando junto a los fans de la exitosa saga creada por George Lucas.

El concierto dio inicio con el tradicional intro 20 Century Fox Main Title, el clásico con el que todas las películas de la saga comienza, mostrando en una gran pantalla un texto introductorio del concierto, dando paso después a la primera obra The phantom menace suite, del Episodio 1, incluyendo también las piezas The Flag parade, Anakin’s theme, The adventures or Jar Jar, y Duel of the fates, piezas con las que el público pudo recorrer musicalmente a lugares como Naboo, los bosques y lagos, Tatooine y Coruscant.

La OSSLA deleitó a los fans y padawans ahí reunidos, con una suite de las primeras tres entregas de la saga, bajo el título de The Star Wars Saga Suite, con las piezas The asteroid filed, Parade of the Ewoks, Cantina Band, Here they come, Luke and Leia y The Forest Battle, piezas en que todos los instrumentos de cuerdas, vientos y percusiones sobresalieron de manera magistral, haciendo sentir a los presentes parte de los filmes.

El público no dejaba de captar con su celular esta experiencia y el programa continuó con la llegada de temas de filmes más actuales, como The Force Awakens Suite, con piezas de los tres últimos filmes, adentrando al espectador a la historia de Rey, entonándose March of the resistance, Rey’s Theme, Scherzo for X-Wings y The Jedi Steps.

El final se acercaba, y para ello, la OSSLA dejó lo mejor, sumando a estos temas la interpretación de las piezas Across the stars, Battle of héroes, agregando también, The Mandalorian, tema del famoso cazarrecompensas.

Finalmente, llegó una última suite, con uno te los temas más esperados por el público. La suite titulada Star Wars, incluyó las obras The imperial march, Princess Leia’s Theme, Yoda’s Theme y Throne Room and Tittle, cerrando así este inolvidable concierto temático.