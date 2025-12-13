Vibran al ritmo del Jazz en La Casa del Maquío

Música en La Casa, es el nuevo programa que La Casa del Maquío presentó al público, esto a través de una noche de jazz, contando con la participación especial de los músicos Esteban Clouthier y Rudolph Vitalis, además del Cuarteto Mussa.

Dicho programa, está dirigido a jóvenes músicos interesados en la música, donde tendrán un espacio abierto para crear, compartir, aprender y expresarse, de esta forma La Casa del Maquío se vuelve un un punto de encuentro artístico, y que la música se vuelva convivencia, diálogo, expresión y construcción de ciudadanía.

Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío, detalló que el objetivo de este programa, es fomentar la participación activa de jóvenes músicos en actividades culturales que fortalezcan la convivencia pacífica, el sentido comunitario y la apropiación positiva del espacio público a través de la música, y así brindar espacios seguros, accesibles para que los jóvenes realicen recitales, ensayos y conciertos.

Durante el evento, Esteban Clouthier y Rudolph Vitalis, regalaron una ejecución musical inédita, fusionando de manera armoniosa el sonido de los teclados con la batería, para posteriormente, dar paso el debut del Cuarteto Mussa, integrado por Eduardo Flores (teclados), Norman Sepúlveda (batería), Antonio Salas (bajo) y Armando Martínez (saxofón), quienes con su propuesta musical, brindaron un homenaje a grandes exponentes del jazz.