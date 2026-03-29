Vibran con la música de Adrián Cota y Mau y Ricky en la Flash Night Culiacán

Adrián Cota y Mau y Ricky se presentaron en el Parque Acuático, reuniendo a miles de personas que formaron parte de la primera edición de la carrera Flash Night Run Culiacán, convirtiendo su espectáculo en el “platillo” principal de este evento.

Fue una noche en la que los culiacanenses decidieron tomar la Avenida Niños Héroes para participar en este evento que fusionó la actividad física, música, luces neón y un buen ambiente.

El primero en conquistar al público fue el guasavense Adrián Cota, quien brindó un recorrido por sus mejores éxitos, uno de ellos el llamado Boujee, con el que prendió a los sinaloenses con esta pieza que se hizo viral en redes sociales, y con la que hizo bailar a los miles ahí presentes.

Los más esperados fueron Mau y Ricky, el dueto de hermanos venezolano, que por primera vez se presentó en Culiacán, causando la euforia de sus seguidoras, quienes ansiosas esperaban su arribo al escenario listos para interpretar sus mejores temas y pasar una noche inolvodabe.

Tras su arribo al gran escenario preparado, los hijos del reconocido artista Ricardo Montaner, conquistaron a los y las sinaloenses deleitándolos con éxitos como Ya no tiene novio, Te quiero, Desconocidos, La boca y Perdóname, entre otros que fueron del agrado de las más de 17 mil personas que abarrotaron el Parque Acuático.