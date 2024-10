Vibran sinaloenses al sonido del jazz de Malika Zarra

El Teatro Pablo de Villavicencio recibió todo la buena vibra del Jazz, gracias a la presencia de la cantante y compositora Malika Zarra, una de las artistas aclamadas por la revista The New Yorker, como una pionera del jazz magrebí, brindando un viaje musical por su tercer lanzamiento titulado Esencia.

Ante un nutrido público, la artista acompañada de un pianista y un bajista, deleitó a los presentes con temas de su reciente álbum, caracterizándose por un sonido de jazz urbano, utilizando polirritmos tradicionales chaâbi, bereberes y gnawa del norte de África, manteniendo al mismo tiempo un enfoque de improvisación propio del jazz moderno.

Su participación se da dentro del Festival Cultural Sinaloa, y en su actuación se pudieron escuchar temas como Leela, All the same, Loukt, Pouvoir, Dreamer, Zrigh, Mamalía, entre otras piezas.