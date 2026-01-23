Vibran sinaloenses en el segundo encuentro entre Tomateros y Charros de Jalisco

Todas las emociones en el estadio de Los Tomateros se hicieron presentes, durante el segundo encuentro de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, entre Los Tomateros de Culiacán y Los Charros de Jalisco, donde los de casa cayeron ante un marcador de 10 a 6 carreras.

En un juego en el que la afición se entregó desde la primera y hasta la última entrada, apoyando a su equipo, fueron los Charros de Jalisco quienes se impusieron en el diamante, logrando su segunda victoria en esta final.

La Serie Final se trasladará ahora a Jalisco, donde este sábado se jugará el tercer juego, programado para iniciar a las 17:00 horas, obligando a los guindas ganar los dos próximos encuentros.