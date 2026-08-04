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Fin de cursos

Victoria Vallejo Gallardo culmina su etapa de preescolar

La pequeña celebró su graduación en compañía de su familia durante una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Antonio Haas
Marisela González |
04/08/2026 14:40
04/08/2026 14:40

Con una emotiva ceremonia celebrada en el Teatro Antonio Haas, Victoria Vallejo Gallardo concluyó su educación preescolar, marcando el inicio de una nueva etapa en su formación académica.

La graduada estuvo acompañada por su papá, Hernán Vallejo Arias, quien compartió con orgullo este momento tan especial y la felicitó por el logro alcanzado. Victoria forma parte de la generación que egresó del Colegio Makarenko, donde cursó sus primeros años escolares.

Aunque no pudo estar presente debido a compromisos profesionales, su mamá, la cantante Dania Gallardo, estuvo muy presente en la celebración.

Actualmente se encuentra en Francia representando a México en un festival internacional, por lo que hizo llegar sus felicitaciones y cariño a la pequeña.

La graduación reunió a familiares y seres queridos, quienes compartieron con Victoria la alegría de este importante acontecimiento.

  • $!Victoria Vallejo Gallardo celebró la conclusión de su etapa de preescolar durante una ceremonia realizada en el Teatro Antonio Haas.
    Victoria Vallejo Gallardo celebró la conclusión de su etapa de preescolar durante una ceremonia realizada en el Teatro Antonio Haas. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Victoria junto a su abuelita, Ana Olivia Arias.
    Victoria junto a su abuelita, Ana Olivia Arias. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Raúl Gallardo y Chely Fernández junto a su nieta.
    Raúl Gallardo y Chely Fernández junto a su nieta. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La pequeña con su maestra Jéssica Ruiz Higuera.
    La pequeña con su maestra Jéssica Ruiz Higuera. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La pequeña junto a su abuelo paterno Cristóbal Vallejo Orozco.
    La pequeña junto a su abuelo paterno Cristóbal Vallejo Orozco. ( Fotos: Cortesía)
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