Victoria Vallejo Gallardo culmina su etapa de preescolar

Con una emotiva ceremonia celebrada en el Teatro Antonio Haas, Victoria Vallejo Gallardo concluyó su educación preescolar, marcando el inicio de una nueva etapa en su formación académica.

La graduada estuvo acompañada por su papá, Hernán Vallejo Arias, quien compartió con orgullo este momento tan especial y la felicitó por el logro alcanzado. Victoria forma parte de la generación que egresó del Colegio Makarenko, donde cursó sus primeros años escolares.

Aunque no pudo estar presente debido a compromisos profesionales, su mamá, la cantante Dania Gallardo, estuvo muy presente en la celebración.

Actualmente se encuentra en Francia representando a México en un festival internacional, por lo que hizo llegar sus felicitaciones y cariño a la pequeña.

La graduación reunió a familiares y seres queridos, quienes compartieron con Victoria la alegría de este importante acontecimiento.