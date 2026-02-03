‘Vínculos oníricos’: la nueva exposición individual de Gloria López Gavito

Rodeada de familiares, amigos y colegas, la artista plástica Gloria López Gavito realizó el corte de listón de su exposición individual “Vínculos oníricos, un lazo invisible”, en la Galería Rubio.

La muestra está conformada por 38 obras en las que la creadora invita al espectador a reflexionar sobre los vínculos que se generan en las relaciones humanas y con el entorno, abordando la existencia de una cadena invisible que conecta a personas, seres vivos, lugares, objetos e ideas.

Durante el evento, los asistentes recorrieron la sala y apreciaron el trabajo artístico de López Gavito, quien compartió con los presentes el concepto que da origen a la exposición y el proceso creativo detrás de cada pieza.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de febrero, ofreciendo un espacio para la contemplación y el diálogo entre la obra y quienes la visiten.