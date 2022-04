Visita Mazatlán Kai Martínez, la voz oficial de la primera temporada de ‘Bob Esponja’

El venezolano, quien reside desde 2007 en México y está en el mundo del entretenimiento desde 1992, actualmente dirige su propia empresa, K&K Sound and Effects Design, junto a su hermano, Kaihiamarú Martínez.

“Ya había venido a Mazatlán, pero no a este tipo de evento, es la primera vez y es como reencontrarme con la gente, con las personas que han seguido mi carrera, y que me brindan ese calor; en mi mente está seguir dirigiendo, seguir haciendo personajes, ir a los eventos hasta que el cuerpo aguante, de hecho este evento y otro que realicé en otra parte de Sinaloa, eran para retirarme, porque ya el estar de repente tanto tiempo alejado de mi familia o venir a los eventos, ya me agota muchísimo, pero creo que es cosa mía, creo que sí estoy a punto de retirarme, pero siempre hace falta el calor del público, de la gente que te sigue, es muy bonito y ya veremos próximamente qué decido”, comentó.