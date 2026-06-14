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Vive Mazatlán una gran fiesta futbolera en Olas Altas

Música, entretenimiento y ambiente familiar formaron parte de ‘Mazatlán, la fiesta del futbol’, evento organizado por Sectur que reunió a locales y visitantes en el corazón del puerto
Marisela González |
14/06/2026 15:01
14/06/2026 15:01

Olas Altas se convirtió en el punto de encuentro de cientos de personas que disfrutaron de “Mazatlán, la fiesta del futbol”, evento organizado por la Secretaría de Turismo de Sinaloa para celebrar el deporte y promover la convivencia entre familias, aficionados y visitantes.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas, dinámicas relacionadas con el futbol, música en vivo y espectáculos que mantuvieron el ambiente festivo a lo largo del día en uno de los espacios más emblemáticos del puerto.

El programa reunió a artistas y agrupaciones que pusieron ritmo a la celebración, culminando con la presentación estelar del cantante puertorriqueño Guaynaa, quien hizo cantar y bailar a los presentes con algunos de sus temas más populares.

Entre porras, camisetas de distintos equipos, fotografías y momentos de convivencia, locales y turistas se sumaron a esta fiesta que combinó deporte, música y entretenimiento frente al mar.

  • $!El cantante puertorriqueño Guaynaa, quien hizo cantar y bailar a los presentes con algunos de sus temas más populares.
    El cantante puertorriqueño Guaynaa, quien hizo cantar y bailar a los presentes con algunos de sus temas más populares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Decenas de mazatlecos y turistas asistieron a Olas Altas a disfrutar del evento.
    Decenas de mazatlecos y turistas asistieron a Olas Altas a disfrutar del evento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guaynaa fue el más esperado por los asistentes.
    Guaynaa fue el más esperado por los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eloisa Gamboa y Azul Chávez.
    Eloisa Gamboa y Azul Chávez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arath Zamudio, Rosalia Palafox, Karina Palafox, Ariadna Zamudio y Yamileth Estrada y Martín Hernández.
    Arath Zamudio, Rosalia Palafox, Karina Palafox, Ariadna Zamudio y Yamileth Estrada y Martín Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Abril Pulido, Fernando Zavala y Francelina de la Peña.
    Abril Pulido, Fernando Zavala y Francelina de la Peña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Romero, Edna Gutiérrez, Patricia de Lizárraga y Rafael Lizárraga Favela.
    Sergio Romero, Edna Gutiérrez, Patricia de Lizárraga y Rafael Lizárraga Favela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Susana Raygoza, Chayito Polanco y Nayeli Fonseca.
    Susana Raygoza, Chayito Polanco y Nayeli Fonseca. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mireya Sosa y Catalina Castellanos.
    Mireya Sosa y Catalina Castellanos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leslie Melin, Natalia García y Lorena Dozal.
    Leslie Melin, Natalia García y Lorena Dozal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Natalia Ortiz, Luis Veytia, Paulina Osuna e Isabel Fierro.
    Natalia Ortiz, Luis Veytia, Paulina Osuna e Isabel Fierro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dayana Dalai López Delgado y Camila Luna Delgado.
    Dayana Dalai López Delgado y Camila Luna Delgado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nazaret Meléndrez, Dafne Nieto y Johana Oleta.
    Nazaret Meléndrez, Dafne Nieto y Johana Oleta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Olas Altas
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