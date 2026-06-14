Vive Mazatlán una gran fiesta futbolera en Olas Altas

Olas Altas se convirtió en el punto de encuentro de cientos de personas que disfrutaron de “Mazatlán, la fiesta del futbol”, evento organizado por la Secretaría de Turismo de Sinaloa para celebrar el deporte y promover la convivencia entre familias, aficionados y visitantes.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades recreativas, dinámicas relacionadas con el futbol, música en vivo y espectáculos que mantuvieron el ambiente festivo a lo largo del día en uno de los espacios más emblemáticos del puerto.

El programa reunió a artistas y agrupaciones que pusieron ritmo a la celebración, culminando con la presentación estelar del cantante puertorriqueño Guaynaa, quien hizo cantar y bailar a los presentes con algunos de sus temas más populares.

Entre porras, camisetas de distintos equipos, fotografías y momentos de convivencia, locales y turistas se sumaron a esta fiesta que combinó deporte, música y entretenimiento frente al mar.