Viven Bomberos de Mazatlán un día de fiesta

En un ambiente ameno y familiar, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán conmemoró el Día Nacional del Bombero con un emotivo desfile, una misa especial en la Parroquia San Carlos Borromeo y una cena baile.

El día fue especial para los integrantes de la agrupación, quienes agradecieron por un año más de servicio en esta labor tan noble, en la cual se brinda un servicio de seguridad a la ciudadanía.

Integrantes del Patronato, bomberos y sus familiares participaron en las actividades, que dieron inicio con un desfile por las calles del puerto.

Las sirenas comenzaron a retumbar en la avenida Camarón Sábalo a la altura de la Zona Dorada, para posteriormente realizar su recorrido por la Avenida del Mar hasta el Monumento al Pescador, donde bajaron por la avenida Gutiérrez Nájera y retomar la avenida Ejército Mexicano.

Durante todo el trayecto llamaron la atención de turistas y locales, quienes aplaudían y saludaban al paso del contingente.

El desfile culminó frente a la parroquia San Carlos Borromeo en donde el Padre Jesús Roberto del Villar Rodríguez ofició la misa en la cual felicitó a los ahí presentes por su labor y les dio la bendición.

“Que bien que quieran de esta manera agradecer en este día poniéndose en las manos de Dios, para que los cuide, los ilumine y los guíe en su caminar y sobre todo, agradecer a Dios que ustedes quieran vivir esta gracias de esta manera”, les dijo.

Más tarde, los elementos de la corporación y sus familias se dieron cita en una salón de un hotel de la Zona Dorada, donde disfrutaron de una convivencia en donde reinó la alegría y buena vibra de los ahí presentes.

Rifa

En la velada, se realizó una rifa de regalos.