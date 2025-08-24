Gente
Viven Bomberos de Mazatlán un día de fiesta

Conmemora cuerpo de voluntarios su festividad nacional con un desfile por las calles del puerto, misa en su honor en la Parroquia San Carlos Borromeo y una cena baile
Marisela González
24/08/2025 14:04
En un ambiente ameno y familiar, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán conmemoró el Día Nacional del Bombero con un emotivo desfile, una misa especial en la Parroquia San Carlos Borromeo y una cena baile.

El día fue especial para los integrantes de la agrupación, quienes agradecieron por un año más de servicio en esta labor tan noble, en la cual se brinda un servicio de seguridad a la ciudadanía.

Integrantes del Patronato, bomberos y sus familiares participaron en las actividades, que dieron inicio con un desfile por las calles del puerto.

Las sirenas comenzaron a retumbar en la avenida Camarón Sábalo a la altura de la Zona Dorada, para posteriormente realizar su recorrido por la Avenida del Mar hasta el Monumento al Pescador, donde bajaron por la avenida Gutiérrez Nájera y retomar la avenida Ejército Mexicano.

Durante todo el trayecto llamaron la atención de turistas y locales, quienes aplaudían y saludaban al paso del contingente.

El desfile culminó frente a la parroquia San Carlos Borromeo en donde el Padre Jesús Roberto del Villar Rodríguez ofició la misa en la cual felicitó a los ahí presentes por su labor y les dio la bendición.

“Que bien que quieran de esta manera agradecer en este día poniéndose en las manos de Dios, para que los cuide, los ilumine y los guíe en su caminar y sobre todo, agradecer a Dios que ustedes quieran vivir esta gracias de esta manera”, les dijo.

Más tarde, los elementos de la corporación y sus familias se dieron cita en una salón de un hotel de la Zona Dorada, donde disfrutaron de una convivencia en donde reinó la alegría y buena vibra de los ahí presentes.

Rifa

En la velada, se realizó una rifa de regalos.

  • $!Jesús y Emma Sofía Juárez, Gloria Millán y Gloria Gárate.
    Jesús y Emma Sofía Juárez, Gloria Millán y Gloria Gárate. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Romero, Jorge Guerrero, Luis Octavio Magallón y Arturo Ángulo. Sentadas, Edna Gutierrez, Sandra Gaviño, Lourdes Magallón y Andrea Osuna.
    Sergio Romero, Jorge Guerrero, Luis Octavio Magallón y Arturo Ángulo. Sentadas, Edna Gutierrez, Sandra Gaviño, Lourdes Magallón y Andrea Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adriana Trujillo, Heber Geovanni y Geovanni Osuna.
    Adriana Trujillo, Heber Geovanni y Geovanni Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juan Francisco Velarde, Javier Arrazola, Ivette Velarde, Lissy Páez, Pilar Alicia Velarde y María José Velarde.
    Juan Francisco Velarde, Javier Arrazola, Ivette Velarde, Lissy Páez, Pilar Alicia Velarde y María José Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juan Guereña, Eduardo Robles, Saúl Isaac Robles, Saúl Robles, Lizeth López, Lorena Guadalupe Robles, Gabriela Robles e Irlanda Osuna.
    Juan Guereña, Eduardo Robles, Saúl Isaac Robles, Saúl Robles, Lizeth López, Lorena Guadalupe Robles, Gabriela Robles e Irlanda Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vanessa Ortega, Vanessa Trujillo y Humberto Muñoz.
    Vanessa Ortega, Vanessa Trujillo y Humberto Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángela Díaz, Roberto Cárdenas, Alfredo Valdez, Adriana Landey y Reyna Magallón.
    Ángela Díaz, Roberto Cárdenas, Alfredo Valdez, Adriana Landey y Reyna Magallón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Esperanza, Adriana y Arleth Casas.
    Esperanza, Adriana y Arleth Casas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Héctor Zarate, Guillermo Jiménez, Sugey Pastrano, Nolan Zarate, Isabel Morán y Joselin Thomson.
    Héctor Zarate, Guillermo Jiménez, Sugey Pastrano, Nolan Zarate, Isabel Morán y Joselin Thomson. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizandro Ramos, Rubén Ramos, José Manuel Cruz, Janeth Ramos, Francisco López, Juan Martínez y Aldo López.
    Elizandro Ramos, Rubén Ramos, José Manuel Cruz, Janeth Ramos, Francisco López, Juan Martínez y Aldo López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Víctor Páez, Laura Pulido, Jazmín Noriega, Brenda Garzón y Ana María Meraz.
    Víctor Páez, Laura Pulido, Jazmín Noriega, Brenda Garzón y Ana María Meraz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dora Aleida Bastidas y Jesús Gallardo junto a Víctor, Armando y María Yaresy.
    Dora Aleida Bastidas y Jesús Gallardo junto a Víctor, Armando y María Yaresy. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ricardo Zamora, Crisantos Zamora, Luis Alvarado, José Ramón Hernández, Sahara Alicia Hernández e Ivonne Karolina Valenzuela.
    Ricardo Zamora, Crisantos Zamora, Luis Alvarado, José Ramón Hernández, Sahara Alicia Hernández e Ivonne Karolina Valenzuela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iván Pulido, Verónica Osuna y Alejandra Pulido.
    Iván Pulido, Verónica Osuna y Alejandra Pulido. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudia Furichi, Christian Tirado y Consuelo Tirado.
    Claudia Furichi, Christian Tirado y Consuelo Tirado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángel Medina, Fernanda Pineda, Rogelia Soto, Thelma Verónica Soto y César Octavio Pineda.
    Ángel Medina, Fernanda Pineda, Rogelia Soto, Thelma Verónica Soto y César Octavio Pineda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El sacerdote Jesús Roberto del Villar Rodríguez se toma la fotografía del recuerdo junto a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán.
    El sacerdote Jesús Roberto del Villar Rodríguez se toma la fotografía del recuerdo junto a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Jesús Roberto del Villar Rodríguez les dio la bendición.
    El Padre Jesús Roberto del Villar Rodríguez les dio la bendición. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los bomberos mazatlecos hicieron sonar sus sirenas en el desfile que realizaron por las principales calles de la ciudad para conmemorar su día.
    Los bomberos mazatlecos hicieron sonar sus sirenas en el desfile que realizaron por las principales calles de la ciudad para conmemorar su día. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Día del Bombero
