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Homenaje

Viven emotiva noche en honor a Lola la Grande

Asistentes disfrutan velada musical en el Teatro Ángela Peralta, donde se rindió tributo al legado de la cantante sinaloense.
Marisela González |
13/04/2026 14:26
13/04/2026 14:26

En una noche de nostalgia y música, decenas de asistentes se dieron cita en el Teatro Ángela Peralta para disfrutar del homenaje “Recordando a Lola la Grande”, dedicado a la inolvidable Lola Beltrán.

El recinto lució con un ambiente cálido, donde familias y amantes de la música vernácula compartieron una velada que combinó imágenes, recuerdos y emotivas interpretaciones del repertorio de la artista rosarense.

Uno de los momentos más especiales fue la participación de María Elena Leal, hija de la homenajeada, quien conmovió al público al recordar su legado.

Al final, los asistentes despidieron la noche con aplausos, en una convivencia que unió generaciones en torno a la música y la memoria.

Reconocimiento

En medio del homenaje, autoridades como el músico Germán Lizárraga; Claudia Valdez, alcaldesa de El Rosario y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participaron en la entrega de un reconocimiento a María Elena, que celebró el legado de su madre.

  • $!Rafael, Carmen y Aurea Colio junto a Enedina Ureña.
    Rafael, Carmen y Aurea Colio junto a Enedina Ureña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arturo Andrade, Alma Aguilar y Mayra Andrade.
    Arturo Andrade, Alma Aguilar y Mayra Andrade. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes al Teatro Ángela Peralta disfrutaron de una agradable velada.
    Los asistentes al Teatro Ángela Peralta disfrutaron de una agradable velada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucía Quintero y Joaquín Lazarini.
    Lucía Quintero y Joaquín Lazarini. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marcela Páez, Lolita y Lalo Valdivia.
    Marcela Páez, Lolita y Lalo Valdivia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guillermina García y Elizabeth Peraza.
    Guillermina García y Elizabeth Peraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Georgia Alcántar y Laura Gavica.
    Georgia Alcántar y Laura Gavica. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Roberto Matías y Vicky Almanza.
    Roberto Matías y Vicky Almanza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elva Venegas, Rosy Santacruz, Esther Flores y Vika Valles.
    Elva Venegas, Rosy Santacruz, Esther Flores y Vika Valles. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diana Reyes encendió el escenario con su voz.
    Diana Reyes encendió el escenario con su voz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Viven emotiva noche en honor a Lola la Grande
  • $!Germán Lizárraga, la Alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participaron en la entrega de un reconocimiento a María Elena, que celebró el legado de su madre.
    Germán Lizárraga, la Alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participaron en la entrega de un reconocimiento a María Elena, que celebró el legado de su madre. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La joven Silvia Zepeda en su participación.
    La joven Silvia Zepeda en su participación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Silvia Zepeda, María Elena Leal y Diana Reyes unieron sus voces en el escenario para rendir homenaje a Lola Beltrán en uno de los momentos más emotivos de la noche.
    Silvia Zepeda, María Elena Leal y Diana Reyes unieron sus voces en el escenario para rendir homenaje a Lola Beltrán en uno de los momentos más emotivos de la noche. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Teatro Ángela Peralta
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