$!Viven emotiva noche en honor a Lola la Grande

En una noche de nostalgia y música, decenas de asistentes se dieron cita en el Teatro Ángela Peralta para disfrutar del homenaje “Recordando a Lola la Grande”, dedicado a la inolvidable Lola Beltrán.

El recinto lució con un ambiente cálido, donde familias y amantes de la música vernácula compartieron una velada que combinó imágenes, recuerdos y emotivas interpretaciones del repertorio de la artista rosarense.

Uno de los momentos más especiales fue la participación de María Elena Leal, hija de la homenajeada, quien conmovió al público al recordar su legado.

Al final, los asistentes despidieron la noche con aplausos, en una convivencia que unió generaciones en torno a la música y la memoria.

Reconocimiento

En medio del homenaje, autoridades como el músico Germán Lizárraga; Claudia Valdez, alcaldesa de El Rosario y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participaron en la entrega de un reconocimiento a María Elena, que celebró el legado de su madre.